【日本ダービー／全頭診断】皐月賞馬ロブチェンに“馬券内率83％”　「最高の枠」ゲットの穴馬も虎視眈々

今週は東京競馬場で、第93回東京優駿（日本ダービー／GI、芝2400m）が行われる。ホープフルS、皐月賞とGI2勝のロブチェンが二冠目のタイトル奪取を目指し参戦する。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。

■日本ダービー2026 出走予定馬全頭診断

・1枠1番 ライヒスアドラー

皐月賞3着から臨む馬。当時は9番人気での激走だったが、異常なイン前有利のトラックバイアスで外々を通りつつ3着なら着順以上の評価が与えられる。過去10年の日本ダービーにおいて、良馬場の皐月賞で初角10番手以下から馬券内に入った馬は【2.1.1.1】馬券内率80％。再三の不利があった東スポ杯2歳Sはノーカウント可能で、スムーズなら皐月賞上位馬逆転の目はある。

・1枠2番 マテンロウゲイル

想定より後方の位置取りになった皐月賞。あの位置から追い上げるのは当時のトラックバイアスでは不可能に近いだろう。未勝利戦では上がり3F32秒8の脚でGI2着2回のギャラボーグに迫った馬。皐月賞では本命を打った馬でもあり、ロスなく運べるこの枠なら見限れない。

・2枠3番 ケントン

青葉賞は10着と見せ場なく敗戦。厳しい。

・2枠4番 アルトラムス

1800→2000mの前走は見せ場なく敗戦。さらに距離が延びる日本ダービーの舞台での巻き返しは厳しそうだ。

・3枠5番 バステール

最後方からレースを進めた前走皐月賞。ポジション取りに苦労する脚質は相変わらずで、GIで狙うなら三冠最後の菊花賞だと思う。

・3枠6番 コンジェスタス

無傷の3連勝で挑む日本ダービーの舞台。底を見せていない点は魅力も、キャリアを通じて上がり3F33秒台はおろか34秒台すらなく瞬発力勝負への課題を残す。新馬戦との比較で10キロ以上の馬体重減という現状から、ここは不安のほうが先走ってしまう印象だ。

・4枠7番 メイショウハチコウ

1勝クラス→プリンシパルSと連勝中の馬。ただ前走勝ち時計1分58秒5は馬場コンディションを考えれば良くて標準レベルで、GIを戦ってきた相手に割って入るほどではなさそうだ。

・4枠8番 ショウナンガルフ

近走はいずれも勝ち馬と1秒以上離されるレースが続いている。厳しい。

・5枠9番 アウダーシア

スプリングSは4角10番手以下を進んだ馬が掲示板内に4頭入った特殊なレース。その恩恵を得た事実は否定できず、皐月賞を経験せずに臨むローテーションもマイナスと言わざるを得ない。

・5枠10番 ジャスティンビスタ

ホープフルS以来の実戦となる馬。他の馬との比較でローテーション面でのマイナスは大きいと言わざるを得ない。

・6枠11番 リアライズシリウス

ロブチェンをがっちりマークする形で運んだ皐月賞。結果は2着と、勝ち馬こそ捕らえられずも連対圏を粘り通した。東京適性を疑う余地もないが、気になるのは共同通信杯を制したレース内容。過去10年の皐月賞において、東京芝1800m重賞を上がり3F4位以下で馬券内に入った馬は【0.0.0.7】。3番人気ファントムシーフやタイトルホルダー、サトノシャイニングもこれに該当していた。共同通信杯も皐月賞も最後は脚が止まっているように見えたし、危険な人気馬と捉えたい。

・6枠12番 アスクエジンバラ

重賞での馬券内3戦はいずれも直線の短い小回りコース。距離不適を考慮しても東京芝のサウジアラビアRCは負けすぎで、東京替わりがプラスに働くとは思えない。

・7枠13番 パントルナイーフ

弥生賞を回避し、ぶっつけ本番での参戦となった皐月賞。14着の着順だけを見ればふがいない印象にも映るが、3-4コーナー付近で位置取りを下げ、直線半ばでは進路が塞がる場面があった。スムーズならもう少し着順は上がったと思うし、今回の舞台は東スポ杯2歳Sを制した東京。デビューから一貫してC.ルメールが騎乗し続けている点も不気味で、ヒモ穴候補に一考。

・7枠14番 ゴーイントゥスカイ

青葉賞を制し勇躍この舞台に参戦をはたす馬。当時の勝ち時計は歴代最速タイと中身も伴っており、高い東京適性を示した。とはいえ青葉賞組が日本ダービーを勝ったケースはなく、この馬自身、前走はマイナス8キロの馬体重減でメイチ仕上げの可能性あり。上がり3F最速の経験がない点も気がかりで、評価を上げるには至らない。

・7枠15番 フォルテアンジェロ

上がり3F最速の脚で5着に入った皐月賞。一見すると距離延長での期待感を抱かせるレースぶりだが、終始インを追走し直線もインからロスなく伸びてきた点は見逃せない。同じ上がり3F最速でも、インを通った上がり3F最速と大外ブン回しのそれとでは後者の価値のほうが断然上。馬券内突入まではどうか。

・8枠16番 グリーンエナジー

京成杯を制し、2番人気に支持された皐月賞。結果は7着も、上がり3F2位の脚で大外から伸びたレースは収穫しかなかった。熱発の影響で1週前追い切りができなかった事実は残るが、最終追いは無事に完了。東京芝の未勝利戦はほとんど持ったままで上がり3F32秒台を計時しており、ノーマークにはできない。

・8枠17番 ロブチェン

逃げの手に出た皐月賞はレコード勝ち。いったんはリアライズシリウスに交わされかけたものの、二枚腰で突き放したレースぶりは強いの一言に尽きる。過去10年の日本ダービーにおいて、東京芝出走歴がある皐月賞馬は【1.3.1.1】。共同通信杯は位置取りの差で敗れたもので、東京替わりでも大崩れは考えにくい。

・8枠18番 エムズビギン

京都新聞杯は時計の速い決着に対応できず凡走。高速馬場の東京＋大外枠での上位進出は厳しいだろう。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。