東京美容外科統括院長の麻生泰氏が2026年5月26日にXで、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（26日辞任）が18歳長女への暴行容疑で逮捕・釈放された事件に言及し、波紋を広げている。

「名監督が路頭に迷うことになったのは遺憾」

逮捕騒動をめぐり、麻生氏はXで「父親から仕事奪ってどうするんでしょ でも暴力はいけないか」「警察も家族の痴話喧嘩くらいで逮捕しなくてもって思いますね」などと伝えた。監督辞任の発表後には、

と投稿した。「とんでもない努力だけでも到達できない名選手であり、名監督が路頭に迷うことになったのは遺憾です。ただ巨人軍は永久に不滅です」ともこぼしている。

「最近の若い奴らに言いたい」「自分の脳で考えろやっ」

続く投稿では「僕は、やっぱり自分の頭で考えなかった娘がアホだと思います。アホは嫌いです」とし、下記のように私見を述べた。

「こういうコメントを出す人が出る事を阿部監督は最も避けたいと考えてるだろうし、娘を守りたいと考えての事だと思います。でも最近の若い奴らに言いたい。お前らなんでもチャッピーに聞き過ぎじゃ（怒りマーク）自分の脳で考えろやっ（怒りマーク）」

投稿を受けてXでは、「非難するのは違う気がする」「チャッピーにきいて、普通に自分で判断しての行動かもしれない」「身を守ることは大切です」といった声が出ている。

各社報道によると、警察の取り調べに、阿部氏は姉妹ゲンカの仲裁時に長女の襟をつかんで投げ飛ばした旨を述べたとされている。26日の記者会見では、長女の手紙も読み上げられた。対話型AI「チャットGPT」から「匿名で相談できる」と児童相談所を紹介され、電話したと説明。一方、意向を聞かれず警察沙汰になったとして驚きつつ、大ごとになったと反省・謝罪していた。