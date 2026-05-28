NHK『Venue101 EXTRA』にNCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosuke出演決定
NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催される。第2弾出演アーティストとしてNCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの出演が発表された。
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毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストがライブを繰り広げる。
今回は、101スタジオを飛び出し、『Venue101 EXTRA』と題した公開収録をNHKホールで実施。第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPERの3組が発表され、このたび第2弾としてNCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの3組が発表された。MCは通常放送と同じメンバーが務める。
■公開収録予定
日時：6月27日（土） 午後6：00開場 午後7：15開演 午後9：30終演予定
場所：東京・NHKホール
■放送予定：未定
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■公開収録予定
日時：6月27日（土） 午後6：00開場 午後7：15開演 午後9：30終演予定
場所：東京・NHKホール
■放送予定：未定