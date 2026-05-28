LTL Relationは、USB Type-C直結でハイレゾ音源再生に対応するインイヤー型イヤホン『HPHTC01』を、6月上旬に発売する。価格は2,728円（税込）。

【画像あり】ツヤのあるグロッシーと大理石デザインの2パターンを用意

本製品は、LUCILLAブランド初となる、ハイレゾ対応インイヤー型Type-Cイヤホンだ。iPhoneやiPad、Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続し、変換アダプターを介さずに音楽再生や通話を行える。USB Type-Cからの音声出力に対応していない端末や、φ3.5mmイヤホンジャック付きの端末では使用できない。

96kHz/24bit対応の高性能DAC（D/Aコンバーター）を内蔵し、高解像度音源の情報量を活かしたクリアな再生を実現。再生周波数特性は20～40,000Hzに対応し、日本オーディオ協会が定めるHi-Res Audio認証基準を満たしている。

ドライバーユニットには14.2mm大口径ダイナミックドライバーを搭載し、インイヤー型ながら解像感と量感を両立したサウンドを実現したという。耳に軽く装着するインイヤー型（耳乗せタイプ）を採用しており、耳栓タイプの圧迫感が苦手なユーザーや、周囲の音を感じ取りながら使用したいシーンに適した設計となっている。フィット感を高める専用シリコンカバーも付属する。

ケーブル設計にも工夫が施されており、Y字分岐部にリモコンを配置することで、スライダーをイヤホンヘッドに近い位置まで調整可能とした。これにより左右のケーブルをまとめて収納しやすくなっている。ケーブル長は約1.2m。リモコンは音量調整、通話対応、ボイスアシスタントの起動に対応する。

ラインナップは、大理石デザインのストーンブラック、ストーンホワイト、艶やかな質感のグロッシーブラック、グロッシーホワイトの4つを展開する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）