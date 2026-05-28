◆米大リーグ ドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５四死球も６回無安打１失点の“ノーヒット・ワンラン”で５勝目を挙げた。最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測し、９９球で７奪三振の力投。規定投球回に達していないためランキングには入らないが、防御率０・８２は“隠れメジャー１位”だ。

ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）だった。大谷は自身初めて日本人先発との投げ合いとなった。初回。１番マッカーシーを３球三振に斬るなどして無失点に封じると、その直後。０―０の初回先頭の第１打席だ。カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中越えに先頭打者本塁打。打球速度１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、角度２１度。圧巻の６試合ぶり９号ソロで幸先よく自援護した。

２点リードの４回のマウンド。四死球などで１死一、三塁とされると、カストロの二ゴロの間に１点を失った。大谷の失点は５月５日（同６日）の敵地・アストロズ戦以来、３試合＆２０イニングぶりのことだった。それでも、最後までヒットは１本も許さない圧巻のリアル二刀流。打者としては４打数１安打１打点で、ド軍を５連勝に導いた。

前日２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦では３点リードの４回１死二、三塁で迎えた第３打席で、フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。大谷は苦もんの表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に代打が送られて今季初の途中交代。ロバーツ監督は試合後に「大丈夫だと思う。手かパッドに当たった感じで、小指にも少しかすったみたいだけど、状態としては問題ない」と説明。「打席に立つかどうかはまだ決めていない」と二刀流出場から一転、投手専念の可能性も示唆していたが、大谷に心配は無用だった。

一方の菅野は１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムの登板で４回２／３を６安打３失点。大谷と公式戦では日米通じて初の投げ合いで投げ負け、４敗目（４勝）を喫した。初回に大谷、フリーマンに２被弾。それでも、「打者・大谷」からはその後の２打席で見逃し三振、一ゴロと意地を示した。