お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。つい最近起きた電車内のトラブルを明かした。

真栄田は「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと」と前置きした上で「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない」と電車内での自身の状況を説明。

しかし、その後にトラブルが起きたといい「そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた３０代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ」という。

続けて「周りも、！！！ってなってさ。そいつ電車降りようとしたから、俺追いかけて、『お前ちょっとまて』って言ったら、そいつ、電車降りて、『来いよ』って。でも、俺、ここでもめてたら仕事が間に合わないからさ、悩んで電車降りなかったのよ」と相手の挑発と自身のスケジュールを比較考慮し、それ以上追いかけるのをやめたという。

さらに「そしたら、そいつ電車のドアが閉まるとき、嫌な笑顔で俺見てさ。『く、』って気持ちになってさ。どうした方が良かったのかな」と非常に不快な思いをすることになり「『足組む＜人の足を蹴る』を、池上彰さんくらい丁寧にそいつに分からせたい」と、いきなり他人の足をけり上げる行為の悪質性を理解させたい…という思いをつづり「歩きスマホにぶつかりにいく、う〜！ってなってるやつと一緒だよな」と結んでいる。

この投稿にフォロワーからは「悔しいでしょうがそれで良かったですよ」「理解の及ばない考えの人もいるので、変に追いかけて喧嘩沙汰にしなくて良かったのだと思います」といった声や「頭のおかしい正義マンに絡まられたと思っときましょう」という意見が寄せられている。