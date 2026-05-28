ジョリーパスタ（東京都港区）のパスタ専門店「ジョリーパスタ」が、ロゴをあしらったオリジナルデザインのパスタ皿や4000円分の食事券がセットになった「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」の抽選応募の受け付けを6月4日から公式アプリで開始します。

【写真】えっ！ かわいい！ ディテールが細かい！ オリジナルプレート、フォーク、パスタ、調味料入れのデザインを見る！

パスタ皿は、ロゴやスプーン、フォークのイラストがポイントになったデザイン。サイズは直径約20センチで100グラムのパスタを盛り付けるのにちょうどよいサイズになっています。

その他、福袋には、スプーンとフォークの「カトラリーセット」、ロゴを配したグラスやランチョンマット、レモンをモチーフにした調味料入れ、店舗で使用されているデュラム小麦100％のパスタ500グラムも封入。

受け取りは店頭が7月21〜31日で宅配が7月下旬。価格は店頭受け取りが5000円（以下、税込み）で、宅配は5500円です。

食事券は500円分が8枚入っており、1枚で飲食代金（税抜き）から500円を値引きされます。有効期間は同月18日〜12月23日です。