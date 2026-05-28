『惡の華』第8話 中学編クライマックス！ “春日”鈴木福＆“仲村”あのちゃん、群衆の前で壮絶な決意
鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第8話が28日深夜に放送される。
【写真】ライターを持ち決意を固める春日（鈴木福）と仲村（あの）『惡の華』第8話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
■第8話あらすじ
仲村（あの）のかつてない激白により、これからの人生を捨てる決意をする春日（鈴木）。夏祭り当日、櫓の上で、1本の包丁を2人で持ち、群衆に向けて突き出し叫び始める。その場に警察が駆けつけるものの、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、溜め込んだ思いを絶叫し続ける。ライターを持ち決意を固める春日と仲村…。壮絶な中学編はクライマックスへ！
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。
【写真】ライターを持ち決意を固める春日（鈴木福）と仲村（あの）『惡の華』第8話より
本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運命的な出会いを経て複雑な感情と向き合い、青春の渦に巻き込まれていく姿を活写。ドラマでは原作の中学編と高校編、そして未来へと続く話を描き出す。
仲村（あの）のかつてない激白により、これからの人生を捨てる決意をする春日（鈴木）。夏祭り当日、櫓の上で、1本の包丁を2人で持ち、群衆に向けて突き出し叫び始める。その場に警察が駆けつけるものの、恍惚な表情で群衆を見下ろし、全身に灯油をかぶり、溜め込んだ思いを絶叫し続ける。ライターを持ち決意を固める春日と仲村…。壮絶な中学編はクライマックスへ！
ドラマ『惡の華』は、テレビ東京系にて毎週木曜深夜24時放送。