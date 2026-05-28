小結若隆景が２５場所ぶり２度目の優勝を果たした大相撲夏場所。千秋楽翌日に日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が東京・両国国技館で開かれ、大島理森委員長（元衆院議長）が休場者の続出に関し、協会に分析と対応を求めたことを会見で明かした。巡業日程への問題意識を示唆するなど、いつになく積極的だった。

豊昇龍と大の里の両横綱、安青錦と琴桜の両大関、小結高安ら幕内の７人が休場し、役力士は９人中５人が不在。大島委員長は横審の総意として「残念である」と伝え、八角理事長（元横綱北勝海）から「大変申し訳ございません」と謝罪を受けた。

大島委員長は休場者問題に「若い力士の体力、身体、メンタル面を分析をして、対応を考えていただきたい」と協会に要望。さらに場所後の「スケジュールに時間のゆとり、猶予はあるのか」と言及した。巡業の日程を指すと思われる。

夏場所前の春巡業は２９日間で２７回開催され、離脱者が相次いだ。名古屋場所後の夏巡業は８月２日から３０日まで２９日間で２８回開催され、翌３１日は秋場所の番付発表だ。

“ブラック巡業”と指摘する声もあるが、故郷凱旋（がいせん）を喜ぶ力士は多い。モンゴル出身でも、母校が近い巡業では関係者の来訪を受けて喜ぶ姿がある。「巡業は大事な仕事」と前向きな力士は少なくない。一方で「治療に行く時間がない」「休みが少ない」とこぼす力士も多い。

春巡業最終日、高田川巡業部長（元関脇安芸乃島）は「巡業は普及のため、本場所は勝負を見てもらう場。協会の軸はこの二つ」と語った。巡業での稽古は「力士はプロ。やりたいやつがやればいい」と自主性に任せてきた。体のケアでトレーナー２人を帯同させ、バス移動は関取１人で２席使用する配慮を行う。

ある親方によると、２年先まで巡業予定が埋まっているほどの大相撲人気。巡業は協会が潤うもので、力士にとっては懸賞の増加に結びつく。

昨年７１勝で年間最多勝の大の里は懸賞を年間２４３２本（力士に１本６万円で計１億４５９２万円）を獲得し、全体総数は１万４９７９本。年間史上最多８６勝をマークした１０年の白鵬は２１１１本獲得も、全体総数は５１２０本。相撲人気は、力士にとって巡業という負担だけでなく収入にもつながっている。

大森委員長は休場者続出で「強い相撲の戦いが薄れていくと、相撲全体の人気がどうなるか心配という意見もあった」と指摘しつつ「横綱の責任を果たす体作りを」と、両横綱には奮起を求めた。協会と力士がどう応えるか。横審が存在感を示したのは間違いない。（デイリースポーツ相撲担当・山本鋼平）