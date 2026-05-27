茨城県から参加したJKギャル・じゅなが海デートで可愛すぎる水着姿を披露、さらにその後に見せた爽やかな私服姿にも反響が寄せられている。

【映像】高2白ギャルの可愛すぎる私服と水着姿

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン編第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「可愛い！」私服に反響

福岡県出身のそら（高1）に想いを寄せている茨城県出身のじゅな（高2）。朝の2ショットでは、清楚系が好きなそらのために、つけまつげバッチリのギャルメイクではなく、ナチュラルな素顔で登場し、そらから「どっちも似合うね！」と褒められるなど距離を縮めていた。

その後メンバーたちは2つに分かれてグループ行動に。りお、ゆうか、いろは、こうのすけが動物園を選び、その他の6人がマリンアクティビティを選択。海を選んだじゅなは女の子らしいオフショルのトップスとデニムのパンツという爽やかな水着姿で登場、視聴者からも「スタイル良い！」「じゅな可愛い！」「きれいすぎる」など絶賛の声が寄せられていた。

海で思いっきり遊んだあとは動物園チームと合流。そこでは水玉のキャミトップスにオーバーサイズのデニム、髪をアップにした大人っぽい私服姿で登場すると、待っていた女子たちも「可愛い」と感想を寄せていた。