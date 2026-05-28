JR東日本は、SixTONESを起用した「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」キャンペーンの第2弾を、6月1日から9月30日まで実施する。

第2弾では、新幹線「こまち」を背景にした、キャッチコピー「まだ見ぬ景色へ。新たな出会いへ。僕らの旅は、まだまだ続く。」をテーマにした新ビジュアルのポスターを、主要駅や車内、デジタルサイネージに掲出する。新青森・七戸十和田・盛岡・新花巻・秋田・田沢湖・さくらんぼ東根・山形・赤湯・仙台・福島・郡山の12駅に設置している、SixTONESメンバーと一緒に写真撮影ができるARフォトフレームのデザインも変更する。

6月1日から8月7日にかけては、東北6県にある東北・秋田・山形新幹線の駅を着駅とする「新幹線eチケット」を利用し、JRE POINTキャンペーンページからエントリーした人の中から抽選で600名に、SixTONESメンバーデザインのオリジナルラゲッジタグをプレゼントする。利用回数が増えるほど当選確率が上がる。参加にはえきねっとの会員登録とJRE POINT会員番号の連携が必要となる。（提供：JR東日本）