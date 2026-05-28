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「家賃保証があるから安心」と言われて始めたアパート経営。しかし今、多くのオーナーが青ざめる事態が迫っています。2015年の相続税改正を機に節税目的でアパートを建てた人たちが、丸10年を迎える2025年～2026年に一斉に直面する「サブリースの10年問題」です。

今回は、らくだ不動産株式会社のマネージャー・エージェントである村田洋一さんが、アパート経営を破綻へと追い込む「サブリース10年目の罠」と、手遅れになる前に知っておくべき売却のタイムリミットについて徹底解説します。



◾️収入減と支出増…家計を直撃する「サブリース10年目の罠」

「サブリース（一括借り上げ）」は、空室が出ても毎月一定の家賃が振り込まれる安心のシステムとして人気を集めました。しかし、村田さんは「多くの契約で『10年目』が大きな落とし穴になっている」と警告します。

10年目に立ちはだかるのは、主に以下の2つの罠です。

1. 保証家賃の大幅な減額

サブリース契約の多くは「10年ごとに賃料の見直し」という条項が含まれています。築10年を迎え、建物の価値が下がり始めるこのタイミングで、サブリース会社から「家賃を〇％下げさせてほしい」と通告されるケースが後を絶ちません。

2. 割高な「大規模修繕」の強要

築10年目は、外壁塗装や屋根の防水工事など、大規模な修繕が必要になる時期でもあります。サブリース会社は「うちの指定業者で修繕をしないと、家賃保証の契約を解除する、あるいはさらに家賃を下げる」と迫ってくることが多く、しかもその工事費用は相場よりもかなり「割高」に設定されていることがほとんどです。

◾️「金利上昇」がトドメを刺すトリプルパンチ

家賃が下がり、高額な修繕費を請求される。これだけでもアパート経営にとっては致命的ですが、さらに追い打ちをかけるのが昨今の「金利上昇」です。

村田さんは、「アパートローンの多くは変動金利で組まれています。今後金利が上がれば、毎月のローン返済額は容赦なく増えます。『家賃収入の減少』『修繕費の増大』『ローン返済額の増加』というトリプルパンチを受け、毎月のキャッシュフロー（手残り金）が完全に赤字に転落し、自己資金の持ち出しを余儀なくされるオーナーが急増する」と警鐘を鳴らします。

◾️「サブリース解約」の壁と、売却のタイムリミット

「赤字になるなら、サブリース契約を解約して自分で管理するか、アパートごと売ってしまいたい」。そう考えるオーナーは多いですが、現実は甘くありません。

借地借家法により、借り手であるサブリース会社の権利は強く守られており、オーナー側からの解約は非常に困難です。解約できたとしても、家賃の半年分といった高額な「違約金」を請求されるのが一般的です。

さらに、アパートを売却する上でも「家賃が下がる前」に動くことが絶対条件となります。

投資家はアパートを買う際、「利回り（収益性）」を最も重視します。サブリース会社から家賃を減額された後に売りに出すと、物件の利回りが低く評価され、売却価格が数千万円単位でガタ落ちしてしまうのです。



【まとめ】

2015年前後にアパートを建てたオーナーにとって、2025年～2026年は経営の命運を分ける最大の分岐点です。「10年目の更新通知」が届いてから慌てて動いても、すでに手遅れになっている可能性があります。

まずはご自身のサブリース契約書を見直し、現在の収支シミュレーションがどうなっているかを確認することが急務です。

らくだ不動産株式会社では村田さんをはじめとするプロフェッショナルが、複雑なサブリース契約の現状分析から、損失を最小限に抑えるための出口戦略（売却のベストタイミング）までを的確にアドバイスしています。「このまま持ち続けて大丈夫か不安」「サブリースの更新が迫っている」とお悩みの方は、ぜひ一度らくだ不動産にご相談ください。