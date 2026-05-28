旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、あの女優が3回目のゲスト出演。彼女の変わらぬ美貌に、「レベチで美しい」「20代と言われてもわからない」などと視聴者が驚いた。

【TVer】“レベチで美しい”ゲスト女優、静岡で“茶娘”になりきって茶摘み体験！ 視聴者「素敵、かわいい～」

『朝だ！生です旅サラダ』に3度目の出演を果たしたのは、女優の牧瀬里穂だ。牧瀬は、「一度ゆっくり行ってみたかった」という静岡を旅先に選び、絶景が広がる中⽥島砂丘から出発。着物を愛する牧瀬は、浜松市で江⼾時代から続く伝統工芸・遠州綿紬を扱う店へ。袋井市では、⽇本最古と⾔われる卵料理を味わった。

静岡といえばお茶。ロケ当日は新茶の収穫時期ということで、牧瀬は日本有数の茶どころ・掛川市東⼭地区の茶畑で、念願の茶摘み体験をすることに。“茶娘”の衣装を着ることができ、「嬉しい気持ちたくさん、ちょっと恥ずかしい気持ちがあります」と照れると、茶畑の関係者から「こんなに似合う人いないなぁ」と褒められた。

憧れの茶娘になりきって、茶葉を摘むこと約30分。牧瀬が「そろそろ終わってもいいですか？ だいぶ目が疲れてきたのと、腰もちょっと……」と呟くと、スタジオ一同は大笑い。その後に牧瀬は、茶畑を見渡せるテラス席で特別に上級なお茶をいただき、至福の時間を堪能した（※通常、テラスでは試飲不可）。

静岡を満喫する牧瀬の美貌にX上は、「レベチで美しいな……」「30代40代はもちろん、20代と言われてもわからないレベル」「昔と変わらずキレイで全く全く変わってなく羨ましい！！」といった声でいっぱい。茶娘姿に対しても、「牧瀬さんの茶摘み娘、素敵、かわいい～」といった称賛の声が寄せられた。

なお、牧瀬の静岡ロケ映像は、5月23日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

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