ドロヘドロ』第3期制作決定 アニメMV公開
アニメ『ドロヘドロ』の第3期『ドロヘドロ Season3』が制作されることが決定した。林祐一郎監督よりイラストが公開され、悪魔のハルが、続編への待ちきれない熱い想いを歌に乗せている様子が描かれている。
【動画】第3期制作！公開された『ドロヘドロ』アニメMV
さらに、最終回配信を記念し、(K)NoW_NAMEによるオープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMVも公開。Season2全11話を彩ったアップテンポな楽曲にあわせて、より謎が深まり、混沌が混沌を呼んだカオス満載のSeason2に、Season1の映像も加わり、一瞬たりとも目が離せない中毒性抜群のMVとなっている。
同作は、2000年の連載開始から18年にわたって愛され続けた林田球氏の漫画『ドロヘドロ』が原作で、魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男・カイマンが、本当の顔と記憶を取り戻すため、相棒のニカイドウと一緒に自分に魔法をかけた魔法使いを探し続ける物語。
唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けており、映像化不可能と謳われ続けていたが、2020年にアニメ化された。
【動画】第3期制作！公開された『ドロヘドロ』アニメMV
さらに、最終回配信を記念し、(K)NoW_NAMEによるオープニングテーマ「ゼッタイMUST断面」のアニメMVも公開。Season2全11話を彩ったアップテンポな楽曲にあわせて、より謎が深まり、混沌が混沌を呼んだカオス満載のSeason2に、Season1の映像も加わり、一瞬たりとも目が離せない中毒性抜群のMVとなっている。
唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けており、映像化不可能と謳われ続けていたが、2020年にアニメ化された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優