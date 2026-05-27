日本ピザハット（横浜市西区）のピザチェーン「ピザハット」が、“肉ピザ”がお得になる「肉の日」キャンペーンを5月28日から3日間限定で実施します。ピザハットの「肉の日」は通常、2日間実施されてきましたが、今月は3日間で行われます。

【写真】おいしそうな“肉ピザ”！ どれだけお得になるか対象商品3種の詳細をチェック！

今回は、「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」が通常価格から最大47.8％オフ、「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」が最大52.6％オフ、「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」が最大51.3％オフになります。

「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」は香ばしい直火焼チキンと定番ペパロニが一度に楽しめる一枚。持ち帰りが1129円（以下、税込み）、配達が1929円。

「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」は、甘辛い味わいがクセになるプルコギとペパロニの組み合わせが楽しめるメニューで、持ち帰りが1129円、配達が1929円です。

「直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギの2枚セット」は肉ピザが大好きで、がっつり食べたいという人にぴったりなセット。持ち帰りが2929円、配達が3939円です。