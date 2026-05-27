小林幸子、地元・新潟で必ず行く場所を明かす 「海の幸、山の幸、小林幸子」とダジャレも
歌手の小林幸子が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。地元・新潟の魅力をダジャレを交えながら語った。
授賞式後、地元に帰る時に行く場所についての話題に。小林は「新潟は日本海に面しているので、海の幸、山の幸、小林幸子」と話し、会場の笑いを誘った。
その後、「お米はおいしいし、日本酒もおいしいし」と地元をアピール。「お寿司屋さんは3つぐらい行くところが決まっています」と行きつけの店があることを明かした。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。
授賞式後、地元に帰る時に行く場所についての話題に。小林は「新潟は日本海に面しているので、海の幸、山の幸、小林幸子」と話し、会場の笑いを誘った。
その後、「お米はおいしいし、日本酒もおいしいし」と地元をアピール。「お寿司屋さんは3つぐらい行くところが決まっています」と行きつけの店があることを明かした。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。