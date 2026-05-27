世界的人気アニメーション『ブルーイ』ディズニープラスで拡大中 新作短編にミッキーと共演、長編映画化も
ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で、世界的人気アニメ『ブルーイ』の世界が拡大中。3月に配信された特別番組を皮切りに、この夏にかけて新コンテンツが続々登場予定だ。
【動画】『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2 予告編
5月20日からは、『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）の独占配信がスタート。さらに、人気ツアー舞台を映像化した『ブルーイのスペシャルステージ！』も独占配信中となっている。
■2025年アメリカで“最も視聴された番組”『ブルーイ』とは？
エミー賞を受賞したオーストラリアのLudo Studioが制作する『ブルーイ』は、ディズニープラスでシーズン1〜3を配信中。主人公は、元気いっぱいのオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルー・ヒーラー）の子犬、ブルーイ（6歳）。妹ビンゴ（4歳）やパパ、ママとともに、想像力豊かな遊びを通して、何気ない日常をワクワクする冒険へ変えていく。
遊びを通じて学び、成長していく家族の姿を描いた心温まる日常コメディは、世界中で人気を集めている。2025年には、アメリカで年間452億分の視聴時間を記録し、2年連続で「最もストリーミングされた番組」第1位を獲得した。子どもだけでなく、大人の心もつかむ“家族の物語”として幅広い支持を得ている。
■『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2配信開始 ミッキーとの夢の共演も
現在配信中の『ブルーイのスペシャルステージ！』では、世界トップクラスのパペッティア（人形使い）がキャラクターたちに命を吹き込み、躍動感あふれるライブパフォーマンスを披露。原作シリーズのクリエイター、ジョー・ブルムによるオリジナルストーリーや、ジョフ・ブッシュが手がけた劇中歌も楽しめる。
独占配信が始まったばかりの『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2は、1話1〜3分の短編アニメーションで、ブルーイたち一家の小さな日常や、思いやり、コミュニケーションの大切さを描いている。
加えて、6月12日からは『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』の独占配信も決定。ミッキーマウスがブルーイの世界を訪れ、一緒に“だるまさんがころんだ”をして遊ぶ夢のクロスオーバーが実現する。
■長編映画化＆ディズニーパーク展開も決定
『ブルーイ』人気は配信にとどまらない。BBCスタジオとウォルト・ディズニー・スタジオは、Ludo Studioとの提携により、長編映画『ブルーイ（原題）』を2027年8月6日に劇場公開すると発表している（日本公開未定）。
さらに、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでは、ファンタジーランド・シアターで「ブルーイのベスト・デー・エバー！」を開催中。ディズニーランド・パークに「ブルーイ」の仲間たちが初登場。ゲームや音楽パフォーマンスを通して、家族で楽しめる体験型ショーとなっている。
フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでも、5月26日から9月8日まで「クール・キッズ・サマー」を開催。ブルーイ＆ビンゴとのグリーティングやゲームなど、家族向けアクティビティが楽しめる。「トルバドール・タバーン」ではブルーイのお気に入りフードを提供中。
世界中に笑顔を届けている『ブルーイ』。今後も、ディズニープラスに新コンテンツが続々追加される予定だ。
■「ブルーイ」関連コンテンツ
『ブルーイ』シーズン1〜3：配信中
『ブルーイのスペシャルステージ！』：配信中
『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）：配信中
『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』：6月12日配信開始
【動画】『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2 予告編
5月20日からは、『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）の独占配信がスタート。さらに、人気ツアー舞台を映像化した『ブルーイのスペシャルステージ！』も独占配信中となっている。
エミー賞を受賞したオーストラリアのLudo Studioが制作する『ブルーイ』は、ディズニープラスでシーズン1〜3を配信中。主人公は、元気いっぱいのオーストラリアン・キャトル・ドッグ（ブルー・ヒーラー）の子犬、ブルーイ（6歳）。妹ビンゴ（4歳）やパパ、ママとともに、想像力豊かな遊びを通して、何気ない日常をワクワクする冒険へ変えていく。
遊びを通じて学び、成長していく家族の姿を描いた心温まる日常コメディは、世界中で人気を集めている。2025年には、アメリカで年間452億分の視聴時間を記録し、2年連続で「最もストリーミングされた番組」第1位を獲得した。子どもだけでなく、大人の心もつかむ“家族の物語”として幅広い支持を得ている。
■『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2配信開始 ミッキーとの夢の共演も
現在配信中の『ブルーイのスペシャルステージ！』では、世界トップクラスのパペッティア（人形使い）がキャラクターたちに命を吹き込み、躍動感あふれるライブパフォーマンスを披露。原作シリーズのクリエイター、ジョー・ブルムによるオリジナルストーリーや、ジョフ・ブッシュが手がけた劇中歌も楽しめる。
独占配信が始まったばかりの『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2は、1話1〜3分の短編アニメーションで、ブルーイたち一家の小さな日常や、思いやり、コミュニケーションの大切さを描いている。
加えて、6月12日からは『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』の独占配信も決定。ミッキーマウスがブルーイの世界を訪れ、一緒に“だるまさんがころんだ”をして遊ぶ夢のクロスオーバーが実現する。
■長編映画化＆ディズニーパーク展開も決定
『ブルーイ』人気は配信にとどまらない。BBCスタジオとウォルト・ディズニー・スタジオは、Ludo Studioとの提携により、長編映画『ブルーイ（原題）』を2027年8月6日に劇場公開すると発表している（日本公開未定）。
さらに、カリフォルニア ディズニーランド・リゾートでは、ファンタジーランド・シアターで「ブルーイのベスト・デー・エバー！」を開催中。ディズニーランド・パークに「ブルーイ」の仲間たちが初登場。ゲームや音楽パフォーマンスを通して、家族で楽しめる体験型ショーとなっている。
フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでも、5月26日から9月8日まで「クール・キッズ・サマー」を開催。ブルーイ＆ビンゴとのグリーティングやゲームなど、家族向けアクティビティが楽しめる。「トルバドール・タバーン」ではブルーイのお気に入りフードを提供中。
世界中に笑顔を届けている『ブルーイ』。今後も、ディズニープラスに新コンテンツが続々追加される予定だ。
■「ブルーイ」関連コンテンツ
『ブルーイ』シーズン1〜3：配信中
『ブルーイのスペシャルステージ！』：配信中
『ブルーイ ミニストーリー』シーズン2（全10話）：配信中
『ミッキー プラス ショーツ：ミッキーとブルーイ』：6月12日配信開始