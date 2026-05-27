定期預金に850万円「証券会社は信用できない」33歳・金融資産5000万円女性
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住33歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
年齢性別：33歳女性
同居家族構成：本人、夫（36歳）、子ども（3歳、0歳）
居住地：東京都
住居形態：社宅
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人30万円、配偶者750万円
現預金：3500万円
リスク資産：1500万円
金融機関は「転勤族で定住の地が決まっていないため、どこにでも支店があるゆうちょ銀行に一定額を預けているほか、金利目的の貯金はauじぶん銀行」を選んでいるとのこと。
現在の定期預金の利用状況は、「auじぶん銀行の円仕組預金10年もの（金利年0.22％）に400万円、円定期預金1年もの（金利年1.05％）に450万円」の計850万円（ともに預入時の金利）。
「リスクなくわずかにお金が増えるため預けています。auじぶん銀行は、キャンペーン金利が高いため利用していますが、他行振込の手数料の無料回数が多く、使い勝手もよいです」と満足度は高い様子です。
現在の資産配分については「現金7割、リスク資産3割です。NISAの枠内で現金をリスク資産に動かしているところで、まだ3割にとどまっていますが、徐々に現金3割、リスク資産7割」を目指していきたいと言います。
とはいえ「ここ3年半ほどで2回都内で出産したため、そこそこまとまった出費がありましたが、生活に支障がなかった」のは現預金にゆとりがあったおかげだと、あやさん。
家族の資産を守るためには「元本保証のある預金はやはり安心感があります。銀行が倒産しても、1000万円までは保証される点もよいです。証券会社にも同様の仕組みはありますが、あまり信用できないでいます」と冷静に見ている様子。
「株価は変動するものです。長期的な保有を前提にしているため、値動きに一喜一憂せず、あまり値動きを見ることもなく、非課税分は淡々と積み立てを続けたい」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：あやさん
年齢性別：33歳女性
同居家族構成：本人、夫（36歳）、子ども（3歳、0歳）
居住地：東京都
住居形態：社宅
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人30万円、配偶者750万円
現預金：3500万円
リスク資産：1500万円
「キャンペーン金利が高いauじぶん銀行の定期に850万円」現預金の管理について、基本的には「普通預金に入れておき、キャンペーン金利がくる度に1年ものの定期に預け替えています。口座はペイオフ対象額（1金融機関ごとに元本1000万円とその利息）を超えない範囲で分けています」と話すあやさん。
金融機関は「転勤族で定住の地が決まっていないため、どこにでも支店があるゆうちょ銀行に一定額を預けているほか、金利目的の貯金はauじぶん銀行」を選んでいるとのこと。
現在の定期預金の利用状況は、「auじぶん銀行の円仕組預金10年もの（金利年0.22％）に400万円、円定期預金1年もの（金利年1.05％）に450万円」の計850万円（ともに預入時の金利）。
「リスクなくわずかにお金が増えるため預けています。auじぶん銀行は、キャンペーン金利が高いため利用していますが、他行振込の手数料の無料回数が多く、使い勝手もよいです」と満足度は高い様子です。
「リスク資産はまだ3割。焦らず、非課税の範囲内で淡々と積み立てる」手元に現預金はいくらあると安心か、との問いには「収入がなくても1年間生活できる金額」に加え「今後、住宅を購入する頭金にする可能性があるため、1500万円ほどは手元に残しておきたいです」と回答。
現在の資産配分については「現金7割、リスク資産3割です。NISAの枠内で現金をリスク資産に動かしているところで、まだ3割にとどまっていますが、徐々に現金3割、リスク資産7割」を目指していきたいと言います。
とはいえ「ここ3年半ほどで2回都内で出産したため、そこそこまとまった出費がありましたが、生活に支障がなかった」のは現預金にゆとりがあったおかげだと、あやさん。
家族の資産を守るためには「元本保証のある預金はやはり安心感があります。銀行が倒産しても、1000万円までは保証される点もよいです。証券会社にも同様の仕組みはありますが、あまり信用できないでいます」と冷静に見ている様子。
「株価は変動するものです。長期的な保有を前提にしているため、値動きに一喜一憂せず、あまり値動きを見ることもなく、非課税分は淡々と積み立てを続けたい」と話していました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)