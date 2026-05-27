「最悪の一日だった」プレミア最終節で快勝も…15年ぶりに２部降格のウェストハム。主将ボーウェンがSNSで胸中明かす「ただ単に実力が足りなかった」
現地５月24日に開催されたプレミアリーグ第38節（最終節）で降格圏の18位ウェストハムが田中碧を擁するリーズと対戦。３−０で快勝した。
しかし、勝点差２で残留圏に位置する17位のトッテナムも最終節でエバートンに勝利したため、15年ぶりの２部降格となった。
試合から２日後、ウェストハムの主将ジャロッド・ボーウェンが自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。
「恥ずかしさと痛みしか感じられない時に、こんな投稿をするのは辛いものだ。今シーズン、どこですべてが上手く行かなくなったのかを説明しようとすれば、いくらでも書ける。だけど正直なところ、みんなに伝えるべきなのは謝罪の言葉だろう。
プラハでトロフィーを勝ち取った夜は、僕のキャリアのなかで最高の夜だった。だが、日曜日は最悪の一日だった。僕たちはただ単に実力が足りなかった。それだけのことだ。そのため、シーズンはあのような形で終わってしまった」
そして、ファンに対しての想いをこう綴った。
「ファンのみんな、君たちは一度も僕たちを失望させなかった。僕たちがピッチで十分な結果を出せないときでさえ、ホームでもアウェーでも、その応援は決して変わらなかった。僕たちは、もっと良い結果を残すべきだった。ファンのみんなはもっと良い結果を得るに値する存在だ。
僕がウェストハムについて１つ確信しているのは、この苦境から立ち直る強い意志と闘志を持っていることだ。このクラブはプレミアリーグにいるべき存在であり、一刻も早く復帰するに値するクラブだ」
ウェストハムは１年でのプレミア復帰を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「泣き言を言いながらプレミアから去っていくよう」ウェストハムの２部降格が決定。英国人記者が感じる危機感「クラブの未来を大きく変えてしまう」【現地発】
しかし、勝点差２で残留圏に位置する17位のトッテナムも最終節でエバートンに勝利したため、15年ぶりの２部降格となった。
試合から２日後、ウェストハムの主将ジャロッド・ボーウェンが自身のインスタグラムを更新。次のように胸の内を明かした。
「恥ずかしさと痛みしか感じられない時に、こんな投稿をするのは辛いものだ。今シーズン、どこですべてが上手く行かなくなったのかを説明しようとすれば、いくらでも書ける。だけど正直なところ、みんなに伝えるべきなのは謝罪の言葉だろう。
そして、ファンに対しての想いをこう綴った。
「ファンのみんな、君たちは一度も僕たちを失望させなかった。僕たちがピッチで十分な結果を出せないときでさえ、ホームでもアウェーでも、その応援は決して変わらなかった。僕たちは、もっと良い結果を残すべきだった。ファンのみんなはもっと良い結果を得るに値する存在だ。
僕がウェストハムについて１つ確信しているのは、この苦境から立ち直る強い意志と闘志を持っていることだ。このクラブはプレミアリーグにいるべき存在であり、一刻も早く復帰するに値するクラブだ」
ウェストハムは１年でのプレミア復帰を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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