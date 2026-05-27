「最悪の一日だった」プレミア最終節で快勝も…15年ぶりに２部降格のウェストハム。主将ボーウェンがSNSで胸中明かす「ただ単に実力が足りなかった」

「最悪の一日だった」プレミア最終節で快勝も…15年ぶりに２部降格のウェストハム。主将ボーウェンがSNSで胸中明かす「ただ単に実力が足りなかった」