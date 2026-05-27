日本のHIP HOP界を代表するラッパー Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパーオーディション「GOLDEN MIC」の募集受付がついにスタート。エントリー期間は6月20日（土）23:59まで。年齢・経験は関係なし。必要なのは、あなたのリリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集！

オーディションの課題となるトラック監修（＝ミュージックキュレーター）として、日本の音楽シーンをけん引するプロデューサー STUTSが参加。STUTS、Chaki Zulu、KMという豪華ビートメーカーが作曲した課題曲を応募ホームページ（https://goldenmic.jp）に掲載している。

さらに、「DAZED 100 Asia 2025」への選出など、国内外のメディアから注目を集めているビジュアルアーティスト/グラフィックデザイナーのAsahiNaが手がけたオーディション募集のアートワークも解禁。

勝ち上がった称号＝GOLDEN MICを勝ち取ったラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備しているこのオーディション。その様子は8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 ⽇本テレビにて放送。

■番組概要

8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 ⽇本テレビにて放送

Huluにて地上波未公開シーンを含む特別版を先行配信

出演者：

Project Organizer：Zeebra

Music Curator：STUTS

Project Crew：Producer…Chaki Zulu、KM

Rapper…Charlu、MaRI （アルファベット順）

製作著作：「GOLDEN MIC」製作委員会

■公式SNS

公式X：@GoldenMicJP

公式TikTok：@goldenmicjp