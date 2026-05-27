Zeebraが仕掛けるフィメール(女性)ラッパーオーディション「GOLDEN MIC」エントリー受付は6/20まで！HPで課題曲を掲載中
日本のHIP HOP界を代表するラッパー Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパーオーディション「GOLDEN MIC」の募集受付がついにスタート。エントリー期間は6月20日（土）23:59まで。年齢・経験は関係なし。必要なのは、あなたのリリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集！
オーディションの課題となるトラック監修（＝ミュージックキュレーター）として、日本の音楽シーンをけん引するプロデューサー STUTSが参加。STUTS、Chaki Zulu、KMという豪華ビートメーカーが作曲した課題曲を応募ホームページ（https://goldenmic.jp）に掲載している。
さらに、「DAZED 100 Asia 2025」への選出など、国内外のメディアから注目を集めているビジュアルアーティスト/グラフィックデザイナーのAsahiNaが手がけたオーディション募集のアートワークも解禁。
勝ち上がった称号＝GOLDEN MICを勝ち取ったラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備しているこのオーディション。その様子は8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 ⽇本テレビにて放送。
■番組概要
8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 ⽇本テレビにて放送
Huluにて地上波未公開シーンを含む特別版を先行配信
出演者：
Project Organizer：Zeebra
Music Curator：STUTS
Project Crew：Producer…Chaki Zulu、KM
Rapper…Charlu、MaRI （アルファベット順）
製作著作：「GOLDEN MIC」製作委員会
■公式SNS
公式X：@GoldenMicJP
公式TikTok：@goldenmicjp