「監督は無視し続け、『お前は用済みだ』と告げた」ドイツ名門に電撃移籍の20歳日本人、“冷遇”を現地メディアが報道。今夏に退団の可能性も
フランクフルトのDF小杉啓太に退団の可能性があるようだ。
小杉は１月にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの名門フランクフルトへ電撃移籍。５大リーグへステップアップを果たした。新天地ではコンスタントにベンチ入りしていたものの、公式戦デビューはなし。また今年２月にアルベルト・リエラ監督が指揮官に就任して以降はメンバー外の日々が続いていた。
そんな20歳日本人について、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』は「小杉啓太、フランクフルトで冷遇。今夏にも退団の可能性」と見出しを打ち、「小杉は新天地デビューを果たせていない。加入序盤はベンチに座っていたが、リエラ監督のもとではスタンドに追いやられてしまった」と現状を報じる。
また「『Frankfurter Rundschau』によると、リエラ監督は小杉を無視し続け、小杉自身がU-21チームでの活動を希望するほどだったという。一方、リエラ監督が彼に『お前は用済みだ』と告げた」と伝えている。
しかしリエラ監督は今季限りで解任されたため、「新指揮官が小杉に自信を与えれば、残留する可能性は高まる」とも。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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小杉は１月にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの名門フランクフルトへ電撃移籍。５大リーグへステップアップを果たした。新天地ではコンスタントにベンチ入りしていたものの、公式戦デビューはなし。また今年２月にアルベルト・リエラ監督が指揮官に就任して以降はメンバー外の日々が続いていた。
そんな20歳日本人について、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』は「小杉啓太、フランクフルトで冷遇。今夏にも退団の可能性」と見出しを打ち、「小杉は新天地デビューを果たせていない。加入序盤はベンチに座っていたが、リエラ監督のもとではスタンドに追いやられてしまった」と現状を報じる。
また「『Frankfurter Rundschau』によると、リエラ監督は小杉を無視し続け、小杉自身がU-21チームでの活動を希望するほどだったという。一方、リエラ監督が彼に『お前は用済みだ』と告げた」と伝えている。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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