「監督は無視し続け、『お前は用済みだ』と告げた」ドイツ名門に電撃移籍の20歳日本人、“冷遇”を現地メディアが報道。今夏に退団の可能性も

「監督は無視し続け、『お前は用済みだ』と告げた」ドイツ名門に電撃移籍の20歳日本人、“冷遇”を現地メディアが報道。今夏に退団の可能性も