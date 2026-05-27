◾️EP『尊い偽星』

2026年5月27日（水）リリース

配信：https://PKshampoo.lnk.to/TNFS

品番：COCA-18328 価格：￥1,320（税込）

発売・販売元：From World Wide Web. / 日本コロムビア

▼収録楽曲

M1.還らざる光

M2.Viva la fake star

M3.Bad Boys Blue

M4.天王寺減衰曲線（再録）

▼『尊い偽星』オフィシャルレビュー

https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93531.html

ライター：なかしまさおり（OFFICE ROCKET）

▼『尊い偽星』先着購入特典

＜特典内容＞

メインビジュアルステッカー（共通特典）ホログラム仕様

※Amazon.co.jp：メガジャケ

＜対象店舗＞

タワーレコード全店（オンライン含む）

HMV全店(一部店舗除く) / HMV＆BOOKS online

コロムビアミュージックショップ

その他応援店

※その他共通特典対象店舗・特典絵柄は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

詳細：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93151.html

▼『尊い偽星』発売記念イベント【ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会】概要

2026年5月29日(金)19:00〜 大阪府・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース

2026年6月6日(土)19:00〜 東京都・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース

2026年6月15日(月)18:30〜 福岡県・タワーレコードアミュプラザ博多店 店内イベントスペース

2026年6月27日(土)13:00〜 北海道・タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース

2026年7月6日(月)19:00〜 愛知県・HMV栄 店内イベントスペース

詳細：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93276.html