PK shampoo、ロマンチックな世界観が詰まったメジャー3rd EP『尊い偽星』本日リリース
PK shampooが、最新EP『尊い偽星』を本日リリースした。
本作は、新曲の「還らざる光」と「Viva la fake star」に加え、2025年11月にリリースした配信シングル「Bad Boys Blue」、現在のサウンドアレンジで再録した「天王寺減衰曲線」の全4曲が収録されている。今作のオフィシャルレビューがオフィシャルサイトに掲載されているので、是非そちらもチェックしてみてほしい。
また、本作の対象店舗・ECサイトでの購入者には、先着でオリジナル特典プレゼントがもらえるキャンペーンも実施中だ。さらに、全国5店舗のタワーレコードでは、ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会も開催される。
また、本作を提げて6月から始まる全国ツアー＜PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-＞の愛知・名古屋公演の対バンはアフターソウルに決定した。チケットは一般発売中だ。
◾️EP『尊い偽星』
2026年5月27日（水）リリース
配信：https://PKshampoo.lnk.to/TNFS
品番：COCA-18328 価格：￥1,320（税込）
発売・販売元：From World Wide Web. / 日本コロムビア
▼収録楽曲
M1.還らざる光
M2.Viva la fake star
M3.Bad Boys Blue
M4.天王寺減衰曲線（再録）
▼『尊い偽星』オフィシャルレビュー
https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93531.html
ライター：なかしまさおり（OFFICE ROCKET）
▼『尊い偽星』先着購入特典
＜特典内容＞
メインビジュアルステッカー（共通特典）ホログラム仕様
※Amazon.co.jp：メガジャケ
＜対象店舗＞
タワーレコード全店（オンライン含む）
HMV全店(一部店舗除く) / HMV＆BOOKS online
コロムビアミュージックショップ
その他応援店
※その他共通特典対象店舗・特典絵柄は後日発表いたします。
※特典は商品と同時にお渡しとなります。
※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。
※特典は無くなり次第終了となります。
詳細：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93151.html
▼『尊い偽星』発売記念イベント【ヤマトパンクス弾き語りミニライブ＋CDサイン会】概要
2026年5月29日(金)19:00〜 大阪府・タワーレコード梅田NU茶屋町店 店内イベントスペース
2026年6月6日(土)19:00〜 東京都・タワーレコード渋谷店5Fイベントスペース
2026年6月15日(月)18:30〜 福岡県・タワーレコードアミュプラザ博多店 店内イベントスペース
2026年6月27日(土)13:00〜 北海道・タワーレコード札幌パルコ店 店内イベントスペース
2026年7月6日(月)19:00〜 愛知県・HMV栄 店内イベントスペース
詳細：https://columbia.jp/artist-info/pkshampoo/info/93276.html
◾️全国ツアー＜PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-＞
チケット一般発売中：https://w.pia.jp/t/pkshampoo-2026/
2026年
6月14日(日) 福岡LIVEHOUSE CB
OPEN/START : 17:30/18:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00）
GUEST : 時速36km
6月26日(金) 札幌近松
OPEN/START : 18:30/19:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : WESS info@wess.co.jp
GUEST : トップシークレットマン
6月28日(日) 仙台darwin
OPEN/START : 17:30/18:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : G.I.P https://www.gip-web.co.jp/t/info
GUEST : tricot
7月4日(土) 高松DIME
OPEN/START : 17:30/18:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : DUKE 087-822-2520
GUEST : the bercedes menz
7月5日(日) 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN/START : 17:00/18:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : JAILHOUSE 052-936-6041 (平日11:00〜15:00)
GUEST : アフターソウル
7月10日(金) 大阪GORILLA HALL
OPEN/START : 18:00/19:00
前売 スタンディング 4,500円 (税込/D別)
問合せ : GREENS 06-6882-1224
GUEST : 9mm Parabellum Bullet
7月17日(金) 東京Zepp DiverCity
OPEN/START : 18:00/19:00
前売 1Fスタンディング 4,500円, 2F指定席5,000円 (税込/D別)
問合せ : HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(Weekday,12:00〜18:00)
ONEMAN
主催：各地区イベンター
企画/制作：FWWW. / 日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / 株式会社SYUNKAN
関連リンク
◆PK shampoo オフィシャルサイト
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