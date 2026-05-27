【義母の言葉：イヤだった編】義実家で「起こさないで」はぁ…？【第17話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、義実家で昼まで寝ている夫のせいで起こった一件です。
現在、午前11時45分。義実家で気が緩んでいるのか、いつまで経っても起きてこない夫に妻、少々イライラ。いい加減起きなさいよと叩き起こそうとしたところ……。
義母「あっ、やめてあげて！」
夫を起こしに部屋へ入ろうとする妻を制した義母。続けた言葉に、妻ビックリ。
義母「うちの子、たくさん寝ると機嫌がいいのよ。だから寝かしておきましょ」
そりゃビックリしますよ。この夫、たくさん寝ると夜眠れなくなるタイプなのだそう。乳幼児か！ そのようなタイプが昼前まで寝ていられたら叩き起こすのも当然ですよね。まるで「わかってないわねえ」と言わんばかりの義母の言葉。さて、正解はどっち？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、義実家で昼まで寝ている夫のせいで起こった一件です。
現在、午前11時45分。義実家で気が緩んでいるのか、いつまで経っても起きてこない夫に妻、少々イライラ。いい加減起きなさいよと叩き起こそうとしたところ……。
夫を起こしに部屋へ入ろうとする妻を制した義母。続けた言葉に、妻ビックリ。
義母「うちの子、たくさん寝ると機嫌がいいのよ。だから寝かしておきましょ」
そりゃビックリしますよ。この夫、たくさん寝ると夜眠れなくなるタイプなのだそう。乳幼児か！ そのようなタイプが昼前まで寝ていられたら叩き起こすのも当然ですよね。まるで「わかってないわねえ」と言わんばかりの義母の言葉。さて、正解はどっち？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ