≪担当ホストがついに逮捕≫「ディズニーランドみたいにキラキラした場所だった」元保育士（28）が4年で5000万円貢ぎ、海外売春に手を染めた理由

2023年11月から集英社オンラインで追い続けてきた、「海外で出稼ぎを続ける“ホス狂”の娘」を持つ母親の告白。あれから2年半、娘はホストと別れ、実家にも顔を出すようになったという。そんななか、娘が海外での出稼ぎで稼いだ金のうち約5000万円を費やしたとされるホスト“りおん”こと伊良波幸広容疑者（29）が5月12日、窃盗（払い出し等）の疑いで愛知県警に逮捕された。この事件の被害女性こそ、記者がこれまで取材を続けてきた大山チカコさん（仮名）の娘・マナミさん（仮名）だった――。

【画像】ホス狂だった女性がおこなった入金の証拠画像

海外で5000万円を貢がせたホストがやっと逮捕

5月12日、愛知県警は窃盗（払い出し等）の疑いで伊良波幸広容疑者（29）を逮捕した。

伊良波容疑者は「北条りおん」（現在の源氏名は五雲りおん）の名で、名古屋市を拠点とするホストクラブグループで働いていた人物だ。

この事件では、同グループの元幹部である山村悠太容疑者（36）も同容疑で逮捕されている。

「女性客が海外の風俗店で稼いだ金を、本人に無断でATMから引き出した疑いです。

女性は伊良波容疑者らにキャッシュカードを預けていたとみられ、2024年11月6日未明、名古屋市中区内のATMで26万3000円が引き出されたとされています」（地元紙記者）

県警は以前からこのグループの動向に注目していたという。

「これまで山村容疑者は職業安定法違反などで逮捕されていますが、今回は女性客が海外風俗で得た収入の流れに関する事件です。県警は窃盗以外の容疑についても慎重に捜査を進めています」（同前）

その被害女性は、記者がこれまで取材を続けてきた大山チカコさんの娘・マナミさんだった。

家族によると、マナミさんは2025年春頃、母親に「りおんと別れた」と伝え、帰国したという。だが父親は複雑な表情を浮かべ、こう話す。

「私と妻で愛知県の中署に娘の件で相談に行ったこともありました。娘も何回か捜査に協力していたようです。

逮捕されたのは良かったですが、この件によって家族が離れ離れになったことや、娘の大切な時間やお金が奪われたことには複雑な思いがあります」

5000万円を費やした“ホスト通い”の始まり

約4年間で5000万円以上を費やしたホストとの関係は、どのように始まったのか――。

マナミさんが伊良波容疑者と出会ったのは2019年夏頃。

当時マナミさんは保育士として働いており、ホストクラブに対しても「怖い場所」「自分には関係のない世界」という印象を持っていたという。

しかし交際相手との別れをきっかけに始めたマッチングアプリで、“りおん”と名乗る男性と知り合った。

「顔が好みだったこともあって連絡を取り合うようになったそうです。最初は普通に食事へ行く関係だったと聞いています」（大山家を知る関係者）

プロフィール欄には「職業＝ホスト」と書かれており、当時のマナミさんはホストクラブへ行くことに強い抵抗感を持っていたという。

それでも数回目のデートで、伊良波容疑者が働く店へ足を運ぶことになった。

「本人は『店には行かない』と言っていたそうです。ただ、『働いている姿を見てほしい』と言われて入店したと聞いています」（同前）

この来店が、その後のマナミさんの人生を大きく変えてしまった。転機となったのは、初めてシャンパンを注文した夜だった。

「彼女はりおんに頼まれ、比較的安価なシャンパンを入れたといいます。すると店内のホストたちが次々と席に集まり、マイクを使った“コール”で場を盛り上げてくれた。保育士として働いていた日常では経験したことのない世界だったようです。

後に周囲に『ディズニーランドみたいにキラキラした場所だった』と話していたこともあり、かなり印象的な体験だったようです」（同前）

警戒心は薄れ、次第に伊良波容疑者が働く店へ通うようになったという。

そんな中、“ホスト通い”に拍車をかけたのは、新型コロナウイルスへの感染だった。

マナミさんは長期間にわたって微熱や倦怠感が続き、保育士として働き続けることに不安を抱いたという。

「体力的な問題もあったと聞いています。将来への不安も口にしていました。気晴らしというか、現実を忘れるために店へ通っていた面もあったと思います」（同前）

当然ながら、ホストクラブに通うためにはお金が必要だ。より短期間で高収入を得られる仕事を探した結果、マナミさんは風俗業界へ足を踏み入れた。

2025年春頃にLINEで「別れよう」と伝えると…

マナミさんが風俗業界に入るにあたり、伊良波容疑者が働く店の元幹部で伊良波容疑者の上司に当たる人物から「スカウト」を紹介された。

その人物こそ、今回同じ事件で逮捕された山村容疑者だったという。

「山村容疑者を通じて若いスカウトを紹介されたと聞いています。その後は国内の風俗店で働き始めました。

最初は抵抗があったようですが、収入を得るうちに次第に感覚も変わっていったようです。

りおんはマナミさんのネイルや髪型の変化によく気付き、励ましの言葉をかけていたと聞いています」（同前）

将来について語り合うこともあり、マナミさんは2人で同じ目標を追いかけていると信じていた。

「2人の目標とは、りおんを店のナンバーワンへ押し上げ、その地位を維持することでした。そのために彼女は複数の仕事を掛け持ちし、収入源になることに積極的に取り組んだ。

しかし国内の風俗店では収入にも限界があり、海外で働くことを決意しました」（同前）

伊良波容疑者にのめり込み、多額の借金を抱えるようになったマナミさんは、その後オーストラリア、台湾、カナダなどの風俗店を転々としながら資金を捻出していた。

「約4年間、シドニー、台湾、カナダのトロントの風俗店で働いていました。トロントは気温がマイナス20℃になる日もあったようです。

何年もりおんにお金を貢いだのに、りおんは彼女のことを大事に扱わなくなった……。それで彼女は2025年春頃にLINEで『別れよう』と伝えたといいます」（同前）

そんなマナミさんが別れを決意したのは、海外で働いていた最中だった。

2021年から2025年までの約4年間で、伊良波容疑者のために使った金額は5000万円を優に超えるとみられている。マナミさんの別れの言葉に対し、伊良波容疑者から引き留めるような言葉はほとんどなかったという。

大金を費やした末に、マナミさんは海外で何を見たのか。#2では、海外出稼ぎの実態と心境の変化を追う。

取材・文／河合桃子 集英社オンライン編集部ニュース班