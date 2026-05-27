リバイバルは“懐かしさ”ではなく、カルチャーへのリスペクトだ──A.G.Oとの対話 Ettone『Loose Dial』vol.3

リバイバルは“懐かしさ”ではなく、カルチャーへのリスペクトだ──A.G.Oとの対話 Ettone『Loose Dial』vol.3