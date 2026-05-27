純烈弟分・モナキ、黒スタイリングで雰囲気ガラリ「セクシー」「大人の魅力全開」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式TikTokが5月26日、更新された。全身を黒で統一した4人の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「セクシーすぎ」と話題のシックな私服姿
投稿ではデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」に乗せて、スタジオで撮影する様子を公開。4人とも全身黒のブラックスタイリング姿を披露した。ベレー帽を合わせたスタイルや、胸元の大きなボウタイが目を引く装い、レザーのグローブやシルバーのアクセサリーを効かせた着こなしなど、それぞれ個性に合わせたブラックコーディネートで、普段とはガラリと違う雰囲気を見せている。
この投稿には「黒コーデがセクシーすぎ」「格好良くてドキドキが止まらない」「スタイリッシュでモデルみたい」「大人の魅力全開で最高」「普段の可愛い感じとのギャップが沼る」「かっこいいと可愛いで感情が大忙し」といった反響が寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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◆モナキ、ブラックスタイリングで雰囲気ガラリ
投稿ではデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」に乗せて、スタジオで撮影する様子を公開。4人とも全身黒のブラックスタイリング姿を披露した。ベレー帽を合わせたスタイルや、胸元の大きなボウタイが目を引く装い、レザーのグローブやシルバーのアクセサリーを効かせた着こなしなど、それぞれ個性に合わせたブラックコーディネートで、普段とはガラリと違う雰囲気を見せている。
◆モナキの投稿に反響
この投稿には「黒コーデがセクシーすぎ」「格好良くてドキドキが止まらない」「スタイリッシュでモデルみたい」「大人の魅力全開で最高」「普段の可愛い感じとのギャップが沼る」「かっこいいと可愛いで感情が大忙し」といった反響が寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、「もなき」が持つ、「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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