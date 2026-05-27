井上咲楽、塩麹ポッサムが主役の豪華食卓公開「品数すごくて美味しそう」「野菜がたくさんで理想」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】タレントの井上咲楽が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「品数すごくて美味しそう」塩麹ポッサムが主役の豪華食卓
井上は「塩麹ポッサム！！」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ料理の写真を投稿。塩麹に漬け込んでしっとりと仕上げられた茹でた豚肉の周りには、肉を包むための葉野菜やタレ、辛味噌などの薬味が添えられている。
また、トマトのマリネや人参の副菜、鶏肉の炒め物、魚と青菜のスープ、ホタルイカの沖漬け、オリーブの入った小鉢など彩り豊かな副菜もずらりと並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「ポッサム作るなんてさすが料理上手」「韓国料理まで作るの尊敬」「品数すごくて美味しそう」「野菜がたくさんで理想の食卓」「健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「品数すごくて美味しそう」塩麹ポッサムが主役の豪華食卓
◆井上咲楽、塩麹ポッサム公開
井上は「塩麹ポッサム！！」とつづり、テーブルいっぱいに並んだ料理の写真を投稿。塩麹に漬け込んでしっとりと仕上げられた茹でた豚肉の周りには、肉を包むための葉野菜やタレ、辛味噌などの薬味が添えられている。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ポッサム作るなんてさすが料理上手」「韓国料理まで作るの尊敬」「品数すごくて美味しそう」「野菜がたくさんで理想の食卓」「健康的」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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