ミスタートロットジャパン、デビューイベントで活動休止中メンバーへの思い語る「みんなでもっと成長できるように頑張りたい」
韓国のオーディション番組『ミスタートロット』の日本版ファイナリストで結成された歌謡グループ・ミスタートロットジャパンが、27日に東京・カメイドクロック カメクロコートで、同日にリリースされたアルバム『ミスタートロットジャパン-JOURNEY-』の発売記念デビューイベントを開催した。
【写真】爽やかなポーズを決めるミスタートロットジャパン メンバーソロカットも
ミスタートロットジャパンは、牛島隆太、風水ノ里恒彦、島 憂樹、Masatoと、活動休止中のジュノによるグループ。韓国の人気オーディション番組『ミスタートロット』の日本版ファイナリストとして注目を集め、キングレコードよりメジャーデビューを果たした。
イベントでは、アルバム収録曲でもあるゴダイゴ「銀河鉄道999」で幕開け。ソロ歌唱コーナーでは、牛島がH2O「想い出がいっぱい」、風水ノ里が山口百恵「秋桜」、Masatoが和田アキ子「あの鐘を鳴らすのはあなた」、島が一青窈「ハナミズキ」を披露し、それぞれの個性を発揮した。
MCでは、オーディション番組『ミスタートロット ジャパン』でマスター／審査員を務めた椿鬼奴、高橋洋子からのサプライズコメント映像も上映された。
椿鬼奴は「みんなのことは本当に最初の頃からよく覚えていまして、初めて歌った時から忘れられない歌に魅了されました」とメンバーへの思いを語り、「ここにジュノ君がいないのは本当に寂しいです。また違ったタイプの声が魅力的なジュノ君ですから、もしジュノ君が戻ってきたらさらにパワーアップできるグループだと思います」とコメント。「これからもどんどんジュノ君が戻ってくれるようにみなさん頑張ってください」とエールを送った。
高橋も「本当にあのときから振り返ると、このような日が来るとは思っていなかったので、お母さんはとてもうれしいです」と祝福。「みんな実力もあるし、人柄もいいし、パーソナリティーがすごく豊かで、みんなに愛してもらえるキャラクターだと思うので、ぜひともこれから一人でも多くのみなさんに歌を聴いてもらえるように頑張ってください」と呼びかけた。
ふたりのコメントに「背筋が伸びる思いです」と感謝を口にしたメンバーは、最後にオリジナル曲「君と輪舞」を披露。ダンスや扇子を使ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。
MCで島は「デビューしたことに、さらに実感が湧いた。もっとたくさんの歌を届けたいと思ったし、鬼奴さんも言ってたジュノさんも待ってるので、みんなでもっと成長できるように頑張りたい」とコメント。グループとしてのさらなる成長を誓った。
【写真】爽やかなポーズを決めるミスタートロットジャパン メンバーソロカットも
ミスタートロットジャパンは、牛島隆太、風水ノ里恒彦、島 憂樹、Masatoと、活動休止中のジュノによるグループ。韓国の人気オーディション番組『ミスタートロット』の日本版ファイナリストとして注目を集め、キングレコードよりメジャーデビューを果たした。
MCでは、オーディション番組『ミスタートロット ジャパン』でマスター／審査員を務めた椿鬼奴、高橋洋子からのサプライズコメント映像も上映された。
椿鬼奴は「みんなのことは本当に最初の頃からよく覚えていまして、初めて歌った時から忘れられない歌に魅了されました」とメンバーへの思いを語り、「ここにジュノ君がいないのは本当に寂しいです。また違ったタイプの声が魅力的なジュノ君ですから、もしジュノ君が戻ってきたらさらにパワーアップできるグループだと思います」とコメント。「これからもどんどんジュノ君が戻ってくれるようにみなさん頑張ってください」とエールを送った。
高橋も「本当にあのときから振り返ると、このような日が来るとは思っていなかったので、お母さんはとてもうれしいです」と祝福。「みんな実力もあるし、人柄もいいし、パーソナリティーがすごく豊かで、みんなに愛してもらえるキャラクターだと思うので、ぜひともこれから一人でも多くのみなさんに歌を聴いてもらえるように頑張ってください」と呼びかけた。
ふたりのコメントに「背筋が伸びる思いです」と感謝を口にしたメンバーは、最後にオリジナル曲「君と輪舞」を披露。ダンスや扇子を使ったパフォーマンスで会場を盛り上げた。
MCで島は「デビューしたことに、さらに実感が湧いた。もっとたくさんの歌を届けたいと思ったし、鬼奴さんも言ってたジュノさんも待ってるので、みんなでもっと成長できるように頑張りたい」とコメント。グループとしてのさらなる成長を誓った。