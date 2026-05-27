「脚長っ！」とFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌に注目集まる！オーバーサイズのジャケット×ショートパンツから覗く美脚に「スタイル良すぎ」と大反響
鎮西寿々歌が自身のXを更新し、『WWDJAPAN』撮影時のオフショットを公開した。
【写真】オーバーサイズのジャケットからのぞく美脚が印象的なFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌
■スタイルの良さと美脚が際立つ美麗ショットを投稿
『WWDJAPAN』2026年5月18日号の表紙を飾り、大きな話題を呼んでいるFRUITS ZIPPER。メンバーの鎮西は、オレンジとグレーのハートマークを添えて1枚の写真を公開。クールなグレーのベアトップに鮮やかなオレンジのショートパンツ、そこにオーバーサイズのジャケットを羽織り、ロングストールを大胆に巻いたスタイリッシュなコーデだ。ジャケットの裾からは、どこまでも真っ直ぐな美脚が伸びており、異次元級のスタイルの良さが際立っている。
SNSには「スタイル良すぎ」「脚長っ！」「爆イケおすず」「スタイル良すぎて神」「パンツショート！顔メロッ！」「ストールなが！！足なが！顔キレッ！」といった絶賛するファンの声が溢れている。
■美脚とスタイルの良さで魅了し続ける、モデルとしての鎮西寿々歌
FRUITS ZIPPERとしてのステージでは、ふんわりとしたキュートな王道アイドル衣装を身に纏うことが多いが、ファッション誌『ViVi』の専属モデルという顔も持つだけに、常にスタイリッシュで高感度なスタイルを披露してきた。そのたびに、美脚やスタイルの良さが注目されてきた。
イスに座った美脚際立つクールなショット
「N°21」のショーを櫻井優衣と一緒に訪れた時の様子
ボーダーのトップスにミニスカの美脚際立つ上海でのオフショット
ジップアップのジャージワンピのスポーティなショット
白Tシャツに青シャツ、黒のミニスカ姿のカジュアルなプライベートショット
sacaiのワンピースを身に纏ったオールブラックコーデ姿
A.P.C.の白トップスにsacaiのミニスカートを合わせた清楚なコーデのショット