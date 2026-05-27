鎮西寿々歌が自身のXを更新し、『WWDJAPAN』撮影時のオフショットを公開した。

【写真】オーバーサイズのジャケットからのぞく美脚が印象的なFRUITS ZIPPER鎮西寿々歌

■スタイルの良さと美脚が際立つ美麗ショットを投稿

『WWDJAPAN』2026年5月18日号の表紙を飾り、大きな話題を呼んでいるFRUITS ZIPPER。メンバーの鎮西は、オレンジとグレーのハートマークを添えて1枚の写真を公開。クールなグレーのベアトップに鮮やかなオレンジのショートパンツ、そこにオーバーサイズのジャケットを羽織り、ロングストールを大胆に巻いたスタイリッシュなコーデだ。ジャケットの裾からは、どこまでも真っ直ぐな美脚が伸びており、異次元級のスタイルの良さが際立っている。

SNSには「スタイル良すぎ」「脚長っ！」「爆イケおすず」「スタイル良すぎて神」「パンツショート！顔メロッ！」「ストールなが！！足なが！顔キレッ！」といった絶賛するファンの声が溢れている。

■美脚とスタイルの良さで魅了し続ける、モデルとしての鎮西寿々歌

FRUITS ZIPPERとしてのステージでは、ふんわりとしたキュートな王道アイドル衣装を身に纏うことが多いが、ファッション誌『ViVi』の専属モデルという顔も持つだけに、常にスタイリッシュで高感度なスタイルを披露してきた。そのたびに、美脚やスタイルの良さが注目されてきた。

イスに座った美脚際立つクールなショット

「N°21」のショーを櫻井優衣と一緒に訪れた時の様子

ボーダーのトップスにミニスカの美脚際立つ上海でのオフショット

ジップアップのジャージワンピのスポーティなショット

白Tシャツに青シャツ、黒のミニスカ姿のカジュアルなプライベートショット

sacaiのワンピースを身に纏ったオールブラックコーデ姿

A.P.C.の白トップスにsacaiのミニスカートを合わせた清楚なコーデのショット