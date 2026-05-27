お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは5月27日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れたことを報告しました。（サムネイル画像出典：山根良顕さん公式Instagramより）

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お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは5月27日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、娘とのツーショットを公開しました。

【写真】アンガ山根＆娘のディズニーショット

「ステキな親子だな〜」

山根さんは「娘と自分の５月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と報告し、妻が撮影した娘とのツーショットを投稿。後ろ姿ですが、2人とも脚が長くスタイルがよく見えます。山根さんは「11歳と50歳！　娘も大きくなったもんだ おめでとう」と、感慨深そうです。

ファンからは「娘さんも身長ありますね〜〜〜」「とても背が高いように見えますが遺伝!?」「娘ちゃん脚長過ぎません?!!」「スタイル2人ともいいですね」「ステキな親子だな〜」「娘さんへの愛が伝わります」などの声が寄せられました。

「娘も先日誕生日でした」

14日の投稿では「田中の子供も産まれてめでたい　そして娘も先日誕生日でした」と報告した山根さん。スイカの皮が皿になった大きなフルーツボウルを持った娘の写真を載せていますが「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！」と説明しています。ファンからは「あっという間に大きくなったなぁ」「こんなに大きな娘さんがいらっしゃるんですね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)