「娘ちゃん脚長過ぎません?!!」アンガ山根、家族でディズニーへ！ 「背が高いように見えますが遺伝!?」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは5月27日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、娘とのツーショットを公開しました。
【写真】アンガ山根＆娘のディズニーショット
ファンからは「娘さんも身長ありますね〜〜〜」「とても背が高いように見えますが遺伝!?」「娘ちゃん脚長過ぎません?!!」「スタイル2人ともいいですね」「ステキな親子だな〜」「娘さんへの愛が伝わります」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】アンガ山根＆娘のディズニーショット
「ステキな親子だな〜」山根さんは「娘と自分の５月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と報告し、妻が撮影した娘とのツーショットを投稿。後ろ姿ですが、2人とも脚が長くスタイルがよく見えます。山根さんは「11歳と50歳！ 娘も大きくなったもんだ おめでとう」と、感慨深そうです。
「娘も先日誕生日でした」14日の投稿では「田中の子供も産まれてめでたい そして娘も先日誕生日でした」と報告した山根さん。スイカの皮が皿になった大きなフルーツボウルを持った娘の写真を載せていますが「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！」と説明しています。ファンからは「あっという間に大きくなったなぁ」「こんなに大きな娘さんがいらっしゃるんですね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)