27日15時現在の日経平均株価は前日比322.00円（0.50％）高の6万5318.09円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは768、変わらずは47。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を293.25円押し上げている。次いでファストリ <9983>が228.49円、東エレク <8035>が151.85円、信越化 <4063>が59.50円、コナミＧ <9766>が32.85円と続く。



マイナス寄与度は395.83円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、フジクラ <5803>が43.04円、イビデン <4062>が34.19円、ファナック <6954>が32.52円、キオクシア <285A>が22.06円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、水産・農林、化学、その他製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、その他金融、不動産が並んでいる。



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