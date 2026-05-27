将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に向けたチーム動画が公開され、KOYOHD ノース・トラッズ神戸の豊島将之九段（36）が見せた新鮮なリアクションがファンの注目を集めた。チームメンバーと共に「神戸どうぶつ王国」を訪れた豊島九段は、人生初となるフタコブラクダへの騎乗を体験。普段の盤上での厳しい表情とは打って変わった、お茶目な一面を覗かせた。

【映像】めっちゃ触ってる…豊島九段の“プルプル”体験

この日のロケでは、地元・神戸在住でチーム監督を務める谷川浩司十七世名人（64）の提案で同園を訪問。キャメルコーナーでスタッフから「乗ってみたい方いらっしゃいますか？」と声がかかると、まずは稲葉陽八段（37）が体験。ラクダ目線の見晴らしの良さに太鼓判を押すと、豊島九段も「はい、乗ってみたいです」とニコニコ顔で立候補し、ラクダの背中へとまたがった。

体重約600キロにもなる大きなラクダの背で揺られると、豊島九段は「だいぶ高いですね、やっぱ…結構怖いです」と思わず本音をポツリ。すると、柵の外から豊島九段のチャレンジを見守っていた山崎隆之九段（45）は、着用している細いストライプ柄ののシャツに注目し、「なんかどこかの、若干シャツが王族っぽい…」と独特の感性で表現し、周囲の笑いを誘う一幕もあった。

さらに飼育員から、ラクダのコブの中身は脂肪であると教えられ「触ってみて」と促されると、恐る恐る手を伸ばす。豊島九段は初めて触れるコブの感触に「本当だ！プルプルですね。柔らかい。脂肪みたいなんですね、柔らかい」と満面の笑顔で感動を伝えていた。

この貴重な体験に、下から見守っていた稲葉八段も「自分も触りたかったですね」とうらやましそうな表情。トップ棋士たちが童心に返って楽しむ様子は、激闘が予想される本大会前の癒やしの時間となったようだ。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）