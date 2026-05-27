荒木、石渡、亀田らが選出！ ロス五輪世代のU-21日本代表、欧州遠征に臨むメンバー24名を発表！ ウズベキスタン＆ウクライナと対戦
日本サッカー協会（JFA）は５月27日、欧州遠征（６月１日〜10日）に臨むU-21日本代表のメンバーを発表した。
選ばれた24名は以下のとおり。
GK
１ ピサノ・アレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
12 小林将天（FC東京）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
２ 梅木 怜（FC今治）
３ 小杉啓太（フランクフルト/ドイツ）
４ 尾崎凱琉（早稲田大）
５ 永野修都（藤枝MYFC）
15 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
16 森壮一朗（名古屋グランパス）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
22 山田海斗（ヴィッセル神戸）
MF
６ 小倉幸成（法政大）
８ 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
17 嶋本悠大（清水エスパルス）
18 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
FW
７ 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
９ 神田奏真（川崎フロンターレ）
11 古谷柊介（東京国際大）
13 福永裕也（京都産業大）
14 横山夢樹（セレッソ大阪）
19 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）
20 亀田歩夢（カターレ富山）
24 サニブラウン・ハナン（アビスパ福岡）
チームを率いる大岩剛監督は、JFAを通じて以下のようにコメントした。
「今回の欧州遠征では、ウクライナ、ウズベキスタンと対戦します。ウクライナは2024年に日本で対戦しましたが、欧州特有の強固な守備に加え、個々の能力の高い選手が多く、多彩な攻撃を仕掛けてくるチームです。現在は、U-21欧州選手権の予選に向けて強化を図っているチームであり、我々のチームが成長するうえで、間違いなく貴重な実戦の場となります。
ウズベキスタンについては、９月に行なわれるアジア競技大会に向けて強化を図っているチームと聞いており、我々もアジア競技大会で優勝を目ざすうえでも、今回はお互いに、より本番を見据えた実戦の機会となると思います。
この２試合を通して、我々も臆することなく積極的なチャレンジをし、チームの完成度を高めて、９月に控えるアジア競技大会に向けて準備していきたいと思います」
2028年のロス五輪を目ざす大岩ジャパンは、現地６月５日にU-23ウズベキスタン代表と、同８日にU-21ウクライナ代表と、いずれもスロベニアのゴリシュニツァ・フットボール・スタジアムで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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選ばれた24名は以下のとおり。
GK
１ ピサノ・アレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
12 小林将天（FC東京）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
DF
２ 梅木 怜（FC今治）
３ 小杉啓太（フランクフルト/ドイツ）
４ 尾崎凱琉（早稲田大）
５ 永野修都（藤枝MYFC）
15 土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）
16 森壮一朗（名古屋グランパス）
21 佐藤海宏（アルビレックス新潟）
22 山田海斗（ヴィッセル神戸）
６ 小倉幸成（法政大）
８ 中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
10 石井久継（湘南ベルマーレ）
17 嶋本悠大（清水エスパルス）
18 石渡ネルソン（セレッソ大阪）
FW
７ 石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
９ 神田奏真（川崎フロンターレ）
11 古谷柊介（東京国際大）
13 福永裕也（京都産業大）
14 横山夢樹（セレッソ大阪）
19 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（桐蔭横浜大）
20 亀田歩夢（カターレ富山）
24 サニブラウン・ハナン（アビスパ福岡）
チームを率いる大岩剛監督は、JFAを通じて以下のようにコメントした。
「今回の欧州遠征では、ウクライナ、ウズベキスタンと対戦します。ウクライナは2024年に日本で対戦しましたが、欧州特有の強固な守備に加え、個々の能力の高い選手が多く、多彩な攻撃を仕掛けてくるチームです。現在は、U-21欧州選手権の予選に向けて強化を図っているチームであり、我々のチームが成長するうえで、間違いなく貴重な実戦の場となります。
ウズベキスタンについては、９月に行なわれるアジア競技大会に向けて強化を図っているチームと聞いており、我々もアジア競技大会で優勝を目ざすうえでも、今回はお互いに、より本番を見据えた実戦の機会となると思います。
この２試合を通して、我々も臆することなく積極的なチャレンジをし、チームの完成度を高めて、９月に控えるアジア競技大会に向けて準備していきたいと思います」
2028年のロス五輪を目ざす大岩ジャパンは、現地６月５日にU-23ウズベキスタン代表と、同８日にU-21ウクライナ代表と、いずれもスロベニアのゴリシュニツァ・フットボール・スタジアムで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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