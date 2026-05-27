“ロス五輪世代”U-21日本代表の欧州遠征メンバー決定、中島洋太朗ら4人が大岩J初招集…亀田歩夢とサニブラウンは初代表

“ロス五輪世代”U-21日本代表の欧州遠征メンバー決定、中島洋太朗ら4人が大岩J初招集…亀田歩夢とサニブラウンは初代表