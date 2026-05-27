6.6南アフリカ戦に臨むなでしこJ、スタッフの追加を発表
日本サッカー協会(JFA)は27日、国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)のスタッフの追加を発表。コーチとして太田圭輔氏、ストレングス&コンディショニングコーチとして田村謙太郎氏が加わるという。
南アフリカ戦は6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催。正式就任となった狩野倫久新監督体制での初陣となる。
以下、南アフリカ戦のスタッフ
監督:狩野倫久
コーチ:内田篤人
コーチ:近賀ゆかり
コーチ:太田圭輔
GKコーチ:佐野智之
GKコーチ:井嶋正樹
フィジカルコーチ:岡本隆吾
ストレングス&コンディショニングコーチ:田村謙太郎
テクニカルスタッフ:小杉光正
テクニカルスタッフ:見原慧
南アフリカ戦は6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催。正式就任となった狩野倫久新監督体制での初陣となる。
以下、南アフリカ戦のスタッフ
監督:狩野倫久
コーチ:内田篤人
コーチ:近賀ゆかり
コーチ:太田圭輔
GKコーチ:佐野智之
GKコーチ:井嶋正樹
フィジカルコーチ:岡本隆吾
ストレングス&コンディショニングコーチ:田村謙太郎
テクニカルスタッフ:小杉光正
テクニカルスタッフ:見原慧