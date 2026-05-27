　日本サッカー協会(JFA)は27日、国際親善試合・南アフリカ女子代表戦に臨む日本女子代表(なでしこジャパン)のスタッフの追加を発表。コーチとして太田圭輔氏、ストレングス&コンディショニングコーチとして田村謙太郎氏が加わるという。

　南アフリカ戦は6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催。正式就任となった狩野倫久新監督体制での初陣となる。

　以下、南アフリカ戦のスタッフ

監督:狩野倫久

コーチ:内田篤人

コーチ:近賀ゆかり

コーチ:太田圭輔

GKコーチ:佐野智之

GKコーチ:井嶋正樹

フィジカルコーチ:岡本隆吾

ストレングス&コンディショニングコーチ:田村謙太郎

テクニカルスタッフ:小杉光正

テクニカルスタッフ:見原慧