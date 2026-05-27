パク・ボゴム、“魔法の理容室”を開業 韓国バラエティ『ボゴムマジカル』、U-NEXTで配信決定
韓国の俳優パク・ボゴムが、イ・サンイ、クァク・ドンヨンが出演する韓国バラエティ『ボゴムマジカル』が6月1日より、動画配信サービス「U-NEXT」で日本初・独占配信される。
【写真】笑顔がキラキラ…パク・ボゴムの理容師姿
同番組は理容師国家資格を持つパク・ボゴムが、親友のイ・サンイ、クァク・ドンヨンと共に、人里離れた田舎の村で「髪」と「心」を整え癒す特別なヘアサロンを運営するバラエティー番組。
20〜49歳をターゲットとした内容で、韓国での視聴率は、全チャンネルの同時間帯で7週連続1位を獲得。更にFUNdexによる話題性ランキングのテレビ非ドラマ部門と非ドラマ出演陣部門で9週連続TOP10入りを達成するなど人気を博している。
主演のパク・ボゴムは韓国ドラマ『おつかれさま』や『グッドボーイ』への出演で話題を集める。軍服務時代に理容師資格を取得しており、その腕前を番組内で発揮する。脇を固めるイ・サンイとクァク・ドンヨンも数々の話題作に出演する人気俳優で、2人ともパク・ボゴムとは大の親友。イ・サンイはネイルを、クァク・ドンヨンは料理を担当し、それぞれの得意分野を生かしてヘアサロンを訪れる住民たちに魔法のような時間を提供していく。
前半の1〜10話は6月1日12時から、後半の11〜20話は6月5日12時からU-NEXTで配信開始予定。
■キャスト
パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨン
■あらすじ
俳優パク・ボゴムが理容師として、静かな田舎に“魔法の理容室”を開く。髪を切るだけでなく、温かな食事と心で人々を癒す特別な場所。少し不器用で情深い三兄弟と村人が紡ぐ、笑いと涙に満ちた物語。その先に待つ“魔法”とは…？
【写真】笑顔がキラキラ…パク・ボゴムの理容師姿
同番組は理容師国家資格を持つパク・ボゴムが、親友のイ・サンイ、クァク・ドンヨンと共に、人里離れた田舎の村で「髪」と「心」を整え癒す特別なヘアサロンを運営するバラエティー番組。
20〜49歳をターゲットとした内容で、韓国での視聴率は、全チャンネルの同時間帯で7週連続1位を獲得。更にFUNdexによる話題性ランキングのテレビ非ドラマ部門と非ドラマ出演陣部門で9週連続TOP10入りを達成するなど人気を博している。
前半の1〜10話は6月1日12時から、後半の11〜20話は6月5日12時からU-NEXTで配信開始予定。
■キャスト
パク・ボゴム、イ・サンイ、クァク・ドンヨン
■あらすじ
俳優パク・ボゴムが理容師として、静かな田舎に“魔法の理容室”を開く。髪を切るだけでなく、温かな食事と心で人々を癒す特別な場所。少し不器用で情深い三兄弟と村人が紡ぐ、笑いと涙に満ちた物語。その先に待つ“魔法”とは…？