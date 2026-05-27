プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニングタイムおよびサカバタイム除く）において、6月9日からRIZAP監修のサラダ2種類を発売する。



「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」

「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」は、たんぱく質が摂れるバジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリルレタス、紫キャベツとビーツのラペ、半熟風卵を盛り付け、パルメザンチーズをトッピングした満足感のあるサラダ。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」のなかから好きなドレッシングを選び、食べてほしいという。



「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ」

「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる グリルチキンとビーンズのサラダ」は、たんぱく質がさらに摂れるサラダ。グリルチキンをメインに、ミックスビーンズ、ブロッコリー、アボカド、フリルレタス、半熟風卵を合わせ、食感のアクセントを楽しめる。「にんじん＆ゆず」「ごま＆ナッツ」「青じそオイル」「和風玉ねぎ」の4種から、好みのドレッシングを選び、食べてほしいという。



RIZAP トレーナー・近田眞奈氏

RIZAP トレーナー・近田眞奈氏は、「健康のためにサラダをメインにしたいけれどすぐにお腹が空いてしまう、味が単調で続かないといった悩みの声をよく耳にしてきた。そんな中、今回のコラボサラダはベースとなるサラダはしっかりと高たんぱく質・低糖質に調整されており、罪悪感なくお腹いっぱいになれる、非常に理にかなったメニューとなっている。そして、『飽き』を見事に解消してくれるのが、選べる4種類のドレッシング。どのドレッシングとも相性抜群で、かけるものによってサラダの表情がガラッと変わり、毎日食べても新鮮な喜びが得られる。健康的なカラダづくりは、ストイックに我慢することではなく、美味しく楽しく続けることが何よりも大切となる。日常にこのサラダを取り入れることで、心もカラダも喜ぶ健やかなライフスタイルが無理なく叶う、そんな頼もしい商品になっている」とコメントしている。

［小売価格］

［RIZAP監修］たんぱく質が摂れるバジルチキンとアボカドのサラダ：935円〜

［RIZAP監修］たんぱく質が摂れるグリルチキンとビーンズのサラダ：935円〜

（すべて税込）

［発売日］6月9日（火）〜

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company/