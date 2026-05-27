ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町は、アサガオをテーマにした寿司スタイルのアフタヌーンティー「Japanese Afternoon Tea〜華凛〜」を、6月1日から8月31日まで販売する。

夏の日差しに映えるアサガオが美しい季節。“夏の庭園に咲くアサガオ”をテーマに、イサキや車海老、とうもろこし、枝豆など、季節ならではの食材を活かした和のアフタヌーンティーを用意した。夏の庭園やアサガオの涼やかな色合いをアレンジ寿司で表現し、前菜、蒸し物、デザートまで寿司職人の技と和の趣を皿に込めたアフタヌーンティーとなっている。

メインスタンドの手毬寿司には、大トロや、ウニをのせた中トロ、赤身の胡麻手毬をはじめ、キャビアロリを乗せたイサキや帆立に、いくらを添えた車海老、甘鯛、穴子など、華やかな寿司が並ぶ。その他アボカドとドライトマト、イカと明太子をマヨネーズで和えた2種類のロール寿司を用意。また、アサガオをイメージしたアレンジ寿司は、赤と青の2種類を用意。赤は、紅芯大根で巻いた寿司にブルーベリーやラズベリーを合わせ、青は、胡瓜で巻いた寿司にキウイフルーツをのせ、夏らしい爽やかな色合いを表現した。前菜には、季節のお浸し、とうもろこしムース、枝豆の掻き揚げを並べ、夏の季節におすすめの食材を味わえる構成にした。そのほか、ズワイガニの旨みを閉じ込めた茶わん蒸しや、デザートには涼やかなあんみつやマンゴープリンなど、夏の午後にぴったりな甘味を盛り付けている。

東京の街並みを望むホテルで夏の庭園に咲くアサガオを思わせる彩りとともに、寿司職人の手仕事が光る和のアフタヌーンティーを楽しめる。

［Japanese Afternoon Tea〜華凛〜概要］

場所：

WASHOKU 蒼天 SOUTEN（35F）

Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時間：

WASHOKU 蒼天 SOUTEN（35F）：11:30A.M.〜2:30P.M.

Sky Gallery Lounge Levita（35F）：平日 2:00P.M.〜4:00P.M.

料金：8000円から ※2時間制、2名からの予約制

予約・問合せ：TEL：03−3234−1136（10:00A.M.〜7:00P.M.）

ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町＝https://www.princehotels.co.jp/kioicho