ドイツ・ウォルフスブルクのＦＷ塩貝健人（２１）は２７日、羽田空港に帰国した。１５日に発表された北中米Ｗ杯の日本代表メンバーに選出された若きストライカーは「チームは負けて、（２部に）降格してしまったが、頭を切り替えてＷ杯へ向けて準備していくだけ。降格したが、Ｗ杯で結果を残せればい」と意気込みを語った。

今季の開幕をオランダ１部ＮＥＣで迎えると、先発出場は１試合ながら１２試合で７得点を奪い、昨年１１月から１２月末までは７戦５発とゴールを量産。今年１月に欧州５大リーグへステップアップし、３月の英国遠征でＡ代表に初招集された。同遠征ではスコットランド戦で途中出場から決勝点をアシストするなどアピールし、日本代表では史上最少となる通算キャップ数１試合でＷ杯の切符をつかみとった。

塩貝は夢舞台への道を切り開いた英国遠征を経て「それまでは（Ｗ杯に）『選ばれてやろう』と思っていたが、遠征に行った後は『選ばれなかったら終わりだな』という気持ちで過ごしていた」と、心境が変わったことを明かした。２０２８年ロサンゼルス五輪世代で、年齢もまだ２１歳と若い。今後もＷ杯出場の可能性は十分あるが、「今回選ばれない選手は次回（３０年）もない。僕はそういう考え。次はもっと若い、いい選手が出てくると思う。この目の前のチャンスをつかめなかったら次はないと思っていたので、今回にかける思いは強かった」と言葉に力を込めた。

２３年の慶大入学から３年。本来ならば大学４年生として大学生活最後のシーズンを送っていたはずだが、２年時の横浜ＦＭとの特別指定選手登録の解除、欧州への挑戦を経て、今回のＷ杯戦士にまで上り詰めた。異色のキャリアを「その選択が正しかったかは分からないが、その選択をしたことを正解には出来た」と振り返ると「色々な考えもあると思うが、Ｗ杯で結果を残すことが僕にできる唯一のこと。まずはＷ杯に選ばれることを達成できて良かった」とかみしめた。

◆塩貝 健人（しおがい・けんと）２００５年３月２６日、東京都出身。２１歳。バディＳＣ江東、横浜ＦＣジュニアユース、国学院久我山高を経て、２３年に慶大に進学。２４年１月に大学１年次ながら横浜Ｍの特別指定選手として登録されたが、同８月に解除し、慶大を休学してオランダ・ＮＥＣに移籍。今年１月にドイツ１部ウォルフスブルクへ加入。１８０センチ、７７キロ。利き足は右。