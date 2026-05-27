tuki.、ファンからの声に応えライブアルバム『15 - Live Edition』をサプライズ配信

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tuki.のライブアルバム『15-Live Edition』が、5月27日に配信リリースされた。

■ジャケット写真には実写ショットを使用

『15-Live Edition』は、2025年にtuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難になったことに伴い、聴きたかったと惜しむファンからの声に応え、今回サプライズで配信リリースされた。

ジャケット写真には、1stアルバム『15』を彷彿とさせる、tuki.本人のエモーショナルな実写ショットが使用されている。

また、bilibiliではtuki.の公式アカウントが投稿を開始。10月からは5都市6公演を巡る自身初となるホールツアーの開催が決定しており、現在チケットはオフィシャル2次抽選先行受付中だ。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

メイン：『15-Live Edition』ジャケット写真

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL ALBUM『15-Live Edition』

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』

■関連リンク

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/