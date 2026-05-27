tuki.、ファンからの声に応えライブアルバム『15 - Live Edition』をサプライズ配信
tuki.のライブアルバム『15-Live Edition』が、5月27日に配信リリースされた。
■ジャケット写真には実写ショットを使用
『15-Live Edition』は、2025年にtuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDアルバムだったが、予約困難になったことに伴い、聴きたかったと惜しむファンからの声に応え、今回サプライズで配信リリースされた。
ジャケット写真には、1stアルバム『15』を彷彿とさせる、tuki.本人のエモーショナルな実写ショットが使用されている。
また、bilibiliではtuki.の公式アカウントが投稿を開始。10月からは5都市6公演を巡る自身初となるホールツアーの開催が決定しており、現在チケットはオフィシャル2次抽選先行受付中だ。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
メイン：『15-Live Edition』ジャケット写真
■リリース情報
2026.05.27 ON SALE
DIGITAL ALBUM『15-Live Edition』
2026.06.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』
■関連リンク
tuki. OFFICIAL SITE
https://tuki-official.net/