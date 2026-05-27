Sir Vanityが、7月8日にリリースする1st EP『puzzle』のジャケットデザインと収録内容を公開した。

今作は新曲3曲を収録する予定とのこと。3曲中の2曲は桑原聖（B）による作曲で、1曲は「桜、猫、電車」以来、約3年ぶりに梅原裕一郎（G, Vo）が作曲を担当し、作詞はそれぞれ中島ヨシキ（G, Vo）、渡辺大聖（Visual.）が参加している。

ジャケット写真

CDは現在、Amazon.co.jp、タワーレコード全店、楽天ブックス、アニメイト、きゃにめで予約受付中だ。各法人ですべて使用される写真が異なるチェキ風カードが特典としてついてくる。

さらに、8月から開催される＜Sir Vanity Live Tour 2026＞のチケット優先販売申込券が封入される。ライブツアーは8月30日に神奈川・CLUB CITTA’、10月25日に大阪・なんばHatch、12月6日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催予定。ライブツアーの詳細も近日中に発表されるとのことなので、続報をお待ちいただきたい。

◾️1st EP『puzzle』

2026年7月8日（水）リリース

品番：BRCG.00111 ・オリジナル特典付き店舗別限定盤：https://lnk.to/BRCG-00111_2 \2,310（税込）

・特典なし通常盤：https://lnk.to/BRCG-00111 \1,980（税込） ・販売店舗：Amazon.co.jp、タワーレコード（一部店舗除く/限定盤はオンラインのみ）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ

・封入特典：Sir Vanity Live Tour 2026（仮）チケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ/全形態共通

・店舗別限定盤仕様：オリジナル特典『チェキ風カード』（各法人5種ランダム / 全25種）

※オリジナル特典「チェキ風カード」は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。なお、商品/特典は無くなり次第終了となります

※【店舗別限定盤】と【通常盤】のCD本体商品の仕様は同じものとなります。 ▼収録内容

M1「signature」

作詞：中島 ヨシキ 作曲：桑原 聖 編曲：Sir Vanity

M2「わかっていても」

作詞：梅原 裕一郎 作曲：梅原 裕一郎 編曲：Sir Vanity

M3「酔焦がれ」

作詞：渡辺 大聖 作曲：桑原 聖 編曲：Sir Vanity

◾️＜Sir Vanity Fan Meeting 2026＞

日程：2026年7月25日（土）

時間：＜昼の部＞開場14:30 / 開演15:00 ※16:30頃終演予定

＜夜の部＞開場18:00 / 開演18:30 ※20:00頃終演予定

会場：東京・代官山UNIT

チケット価格：スタンティング 8,500円（税込） ※別途ドリンク代（600円、現金のみ）がかかります

来場者特典：ラバーバンド ※昼の部、夜の部でそれぞれ異なるカラーを予定 ▼チケット販売に関するお問合せ

https://canime.jp/help/ticket/

※公演内容や当選者情報に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。 ▼イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は、イベント名もご記載いただけますようお願いいたします。

※イベント前日・当日のお問い合わせにはお答えはいたしかねる場合がございます。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

◾️＜Sir Vanity Live Tour 2026（仮）＞ 2026年08月30日（日）神奈川・CLUB CITTA’

https://clubcitta.co.jp/ 2026年10月25日（日）大阪・なんばHatch

http://www.namba-hatch.com/index.php 2026年12月06日（日）神奈川・KT Zepp Yokohama

https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/ ▼イベントに関するお問い合わせ

カスタマーセンター：https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00 (土日祝・会社の指定日除く)

※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※お問い合わせの際は公演名もご記載いただけますようお願いいたします。

※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。

※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。