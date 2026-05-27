RBNZ議事要旨１ インフレに関してはリスクバランスが上振れ、成長に関しては下振れに傾いている RBNZ議事要旨１ インフレに関してはリスクバランスが上振れ、成長に関しては下振れに傾いている

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中東における紛争の継続は、経済活動を弱体化させ、短期的なインフレ率を上昇させている。

不必要な経済変動を回避しつつ、コスト上昇が中期的にインフレ率の上昇につながらないよう引き続き注力。

長期にわたる低成長と高失業率は、中期的なインフレ効果を抑制すると予想される。

インフレに関してはリスクバランスが上振れ、成長に関しては下振れに傾いていると判断する。

貿易相手国のインフレ率が上昇

紛争前、ニュージーランド経済は回復傾向にあった

短期的にはインフレ率が上昇し、経済成長が鈍化すると予想

金融情勢は逼迫

インフレ見通しに対するリスクについて議論

短期的なインフレ率の上昇が中期的なインフレ率に波及するリスクについて議論

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