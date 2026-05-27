・ダイトーケミが大幅高で４年９カ月ぶり高値、半導体フォトレジスト用材料供給で思惑

・キオクシア急騰で一時６万７０００円台まで駆け上がる、米マイクロンやサンディスクなど半導体メモリー関連株の人気沸騰に連動

・室町ケミカルＳ高カイ気配に張り付く、高純度イオン交換樹脂のニッチプレーヤーとしてＡＩ・半導体相場に合流

・共和電がＳ高カイ気配、ツバキナカに続く英文ＳＮＳ投稿で投資家の関心が向かう

・富士通が４日続伸、海上自衛隊の全物資情報をリアルタイムで管理する基幹業務システム提供

・ＤｙＤｏが大幅反発、不採算の自販機引き上げで第１四半期は営業利益が大幅黒字転換

・アイスペースは大幅に５日続伸、ＪＡＬＵＸと１００万ドルでペイロードサービス提供

・アドテストなど半導体製造装置関連が一斉高、ＳＯＸ指数急騰・最高値更新を受けリスクオン



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出所：MINKABU PRESS