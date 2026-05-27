２７日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米債券市場で長期債相場が上昇（金利が低下）し、円債相場の支援材料となった。



前日のニューヨーク市場では、米原油先物相場の下落を受けてインフレ懸念が後退し、米長期金利は４．４８％に低下した。日銀の植田和男総裁は２７日、日銀金融研究所主催の国際コンファランスで挨拶を行った。植田総裁は原油高に対する警戒感を示しつつも、原油価格単独でみるべきではないと指摘。金融政策の方向性を示す内容とはならなかった。挨拶の内容そのものは円債相場には重荷となったようだ。財務省は同日午前、４０年債入札の実施を通知している。



先物６月限は前営業日比１５銭高の１２８円４０銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い２．７１５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS