水戸、セントラルコースト・マリナーズFW谷口海斗の完全移籍加入を発表…昨季まで新潟でプレー
水戸ホーリーホックは27日、セントラルコースト・マリナーズFC(オーストラリア)のFW谷口海斗の完全移籍加入を発表した。なお、選手登録は2026-27シーズンからとなる。
1995年9月7日生まれの30歳は、四日市中央工高、岐阜経済大を経て18年に盛岡(現岩手)に加入。20年に熊本、21年に新潟に移籍し、26年からセントラルコースト・マリナーズでプレーしていた。盛岡在籍時の18年にJ3で15得点、熊本在籍時の20年にJ3で18得点、新潟在籍時の21年にJ2で13得点、24年にJ1で10得点を挙げ、J全カテゴリーで2ケタ得点を記録した初の日本人選手となっている。
谷口はクラブを通じ、「このたび、水戸ホーリーホックに加入することになりました、谷口海斗です。チームの勝利のために全力で戦います。ゴールと結果で期待に応えられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW谷口海斗
(たにぐち・かいと)
■生年月日
1995年9月7日
■出身地
三重県
■身長/体重
177cm/72kg
■経歴
海山FC-紀州エスフォルソFC-四日市中央工高-岐阜経済大-盛岡/岩手-熊本-新潟-セントラルコースト・マリナーズ
1995年9月7日生まれの30歳は、四日市中央工高、岐阜経済大を経て18年に盛岡(現岩手)に加入。20年に熊本、21年に新潟に移籍し、26年からセントラルコースト・マリナーズでプレーしていた。盛岡在籍時の18年にJ3で15得点、熊本在籍時の20年にJ3で18得点、新潟在籍時の21年にJ2で13得点、24年にJ1で10得点を挙げ、J全カテゴリーで2ケタ得点を記録した初の日本人選手となっている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW谷口海斗
(たにぐち・かいと)
■生年月日
1995年9月7日
■出身地
三重県
■身長/体重
177cm/72kg
■経歴
海山FC-紀州エスフォルソFC-四日市中央工高-岐阜経済大-盛岡/岩手-熊本-新潟-セントラルコースト・マリナーズ