27日前引けの日経平均株価は反発。前日比820.53円（1.26％）高の6万5816.62円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は665、値下がりは838、変わらずは59。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を359.62円押し上げ。次いで東エレク <8035>が309.74円、ファストリ <9983>が248.60円、信越化 <4063>が64.19円、ＴＤＫ <6762>が37.21円と続いた。



マイナス寄与度は273.54円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が45.25円、ファナック <6954>が21.45円、フジクラ <5803>が20.72円、アステラス <4503>が18.86円と並んだ。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は精密機器で、以下、化学、水産・農林、その他製品が続いた。値下がり上位には不動産、情報・通信、その他金融が並んだ。



株探ニュース