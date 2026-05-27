西田陸浮の昇格後は2戦2発…日本人コンビで生還

【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間27日・シカゴ）

米ファンから“生涯ホワイトソックス”を願う声が溢れた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2試合連発となる豪快な19号を放った。2点を追う8回に飛び出した同点弾で、メジャー1年目から量産体制を築く日本の大砲に、現地の米国人ファンからは「去らないで」と早くも流出を恐れる異例の懇願が相次いでいる。

本拠地を熱狂の渦に巻き込んだ。2点を追う8回、一塁に安打で出塁した西田陸浮内野手を置き、村上が右翼席へ豪快アーチを放った。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度27度の弾道。大歓声のなか日本人コンビが揃ってホームを踏んだ。

本塁打数でトップを走る村上に、ネット上の米ファンも心を奪われたようだ。「ムネタカ・ムラカミ、どうかここに残ってください。永遠に」「私はムラカミを愛している、絶対去らないで」と、早くも将来の争奪戦を見据えて残留を祈る声が続出。さらに「ムラカミと今すぐ生涯契約を、お願いしまっす」「信じられない」「ムラカミは尋常じゃない」と、衝撃的な活躍に脱帽するコメントが並んだ。

興奮が冷めやらない現地のファンからは「MVPだ」との声まで飛び出している。日本を代表する大砲には夏場のトレード期限で強豪に移籍するのではとの声も球界では出ており、シカゴの街は生涯残留を願っているようだ。（Full-Count編集部）