【ドンキ】ちいかわ×ドンペンのコラボグッズが登場 - 系列50店舗で限定発売
粧美堂は6月6日、スパイラルキュートおよびパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスとの協業により、「ちいかわ」と「ドンペン」との限定商品を全国のドン・キホーテ系列50店舗で発売する。
ちいかわ×ドンペン
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気キャラクターちいかわと、ドン・キホーテの公式キャラクタードンペンのスペシャルグッズが登場する。
ちいかわ×ドンペン
本取り組みは、全国のドン・キホーテ系列50店舗において限定商品を展開するもので、同社が商品企画・供給を担う。
6月6日、各店舗AM10:00より販売開始予定で、なくなり次第終了となる。取扱店舗はドン・キホーテ公式サイトで確認できる。
ちいかわ×ドンペン
イラストレーター・ナガノ氏が描く人気キャラクターちいかわと、ドン・キホーテの公式キャラクタードンペンのスペシャルグッズが登場する。
ちいかわ×ドンペン
本取り組みは、全国のドン・キホーテ系列50店舗において限定商品を展開するもので、同社が商品企画・供給を担う。
6月6日、各店舗AM10:00より販売開始予定で、なくなり次第終了となる。取扱店舗はドン・キホーテ公式サイトで確認できる。