生前はパニック障害や鬱も…3度の離婚、最終的には11歳下の在日同胞と結婚した韓国俳優の1周忌

俳優チェ・ジョンウさんの1周忌を迎えた。

チェ・ジョンウさんは2025年5月27日にこの世を去った。

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享年68。死因は明らかにされていない。

1957年生まれのチェ・ジョンウさんは、1975年の演劇『ある俳優の生涯』でデビュー。その後、劇団シンシでの活動を経て、1990年代に制作・主演を務めた舞台『火を消してくれ』が観客動員30万人超を記録する大ヒット作となった。

この成功により、チェ・ジョンウさんは“大学路（テハンノ、韓国の演劇の街）の皇帝”と称されるようになった。

役者以外の活動も

以降は米ロサンゼルスで飲食店経営や映画監督にも挑戦。50代に入ってからは映像作品へと活動の場を広げ、多くのドラマや映画でバイプレーヤーとして活躍した。

特に、シーズン4まで制作されたヒットドラマ『神のクイズ』では若い世代からも支持を集め、『怪しい彼女』『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』などでは重厚感のある悪役を好演し、強い存在感を示した。

（画像＝JTBC）『オク氏夫人伝』でのチェ・ジョンウさん

ほかにも、映画『ツー・コップス』『インディアン・サマー』『公共の敵2 あらたなる闘い』『親切なクムジャさん』『義兄弟 SECRET REUNION』『ランサム 非公式作戦』『ザ・ムーン』、ドラマ『恋愛時代』『最強チル』『風の絵師』『華麗なる遺産』『根の深い木 −世宗大王の誓い−』『愛だと言って』など、多数の作品に出演。財閥会長や検察・警察幹部、国家情報院の要員など、重厚な役を任されることが多かった。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジョンウさん

3度の婚姻歴、意外な私生活

2023年には、MBNのバラエティ番組『気分爽快ショー・トンチミ』に出演し、軽妙なトークを披露。俳優としてだけでなく、飾らない素顔でも注目を集めた。

同番組では、3度の婚姻歴があることについて初告白。最初の結婚は30代で、「正直、結婚したくなかった」と語りつつ、当時の妻が一方的に婚姻届を提出していたことが判明。後に離婚し、「自分は自由な魂だと気づいた」と回顧した。

その後、舞台の成功で俳優を一時引退するほど稼ぎ、再びドラマに出演する中で出会った女性と交際3年目に婚姻届を提出。しかし、病気や経済的困難に見舞われ、アメリカ在住の妻と離婚。全財産を譲渡し、再び独身に戻ったという。

（画像＝MBN）『ショー・トンチミ』に出演したチェ・ジョンウさん

最終的には11歳年下の在日韓国人女性と再婚。相手は初婚だったといい、「最強の妻に出会った」と番組で語っていた。

死因について、所属事務所は「詳細は公表できない」としていたが、生前はパニック障害やうつに悩んでいたとも伝えられている。

（記事提供＝OSEN）