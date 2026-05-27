ALPHA DRIVE ONE『エル・ジャポン』表紙に初登場！豪華ボリュームで多面的な魅力に迫る

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ALPHA DRIVE ONEが、5月28日に発売される『ELLE Japan（エル・ジャポン）』7月号特別版の表紙に登場する。

■SNSにてコンテンツも公開予定

韓国Mnetのグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生し、デビューミニアルバムがいきなりミリオンセラーを記録するなど、世界中から熱い視線を集めるK-POPボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE。今、最も勢いに乗る彼らが日本のファッション誌で初のカバーを飾る。

通常版では5ページ、さらに特別版では、通常版に加えて各メンバーの魅力を存分に堪能できる両観音ピンナップを収録した全13ページの豪華ボリュームで、その多面的な魅力に迫る。

また、5月28日には「エル デジタル」にて、本誌未公開写真とデジタル限定のロングインタビューを、ELLE MENインスタグラムではビハインド映像を公開予定。ELLE公式YouTubeの人気動画シリーズ「CHEMISTRY GAME」にも挑戦し、様々な2択にアンサーする。

■書籍情報

2026.05.28 ON SALE

『ELLE Japan（エル・ジャポン）』7月号特別版

■関連リンク

エル デジタル（5月28日10時公開予定）

https://www.elle.com/jp/culture/music-art-book/a71277430/alpha-drive-one-interview-2605/

ELLEMENインスタグラム（5月28日10時公開予定）

https://www.instagram.com/ellemen_japan/

ELLE 公式YouTube（5月28日20時公開予定）

ALPHA DRIVE ONE OFFICIAL SITE

https://wake-one.com/jp/artists/alpha-drive-one/